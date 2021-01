Slovenec za Avstrijce, oni stavijo nanj

Nekdanji bombarder slovenske izbrane vrste Aleš Pajovič je kot trener našel svoj prostor pod soncem – na senčni strani Alp, v Avstriji. Tam ga izjemno cenijo in spoštujejo, o tem ni dvoma. Pajovič je reprezentanco severnih sosedov prevzel leta 2019 in jo na EP leta 2020 v Avstriji popeljal do zgodovinskega osmega mesta. Še pred odhodom v Egipt, kjer bo do konca januarja svetovno prvenstvo, pa je 42-letni Pajo dobil novo pogodbo, do leta 2023. »Zelo sem zadovoljen in zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Z veseljem delam s fanti, imamo res super igralce z veliko potenciala. Naš cilj ...