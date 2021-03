Slovenci bodo Hrvatom sezidali hišo

Na Hrvaškem še vedno odpravljajo posledice potresa, ki je konec lanskega leta prizadel Petrinjo in okoliške kraje. Nekaj več kot 1400 zabojnikov in drugih mobilnih bivalnih enot so že postavili, precej so jih poslali iz Slovenije. Še enkrat se je pokazalo, da so odnosi med prebivalci sosednjih držav dobri, ne glede na politične prepire. Dovolj materiala za nov dom Številni Slovenci so se sami odpravili na Hrvaško in pomagali, in to ne prek uradnih organizacij, temveč na lastno pobudo. Med temi, ki so sklenili pomagati, je tudi Primož Pugelj iz Mirne Peči. Že lep čas je podjetnik, gradbinec. »K...