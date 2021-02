Samo Tito in korona sta bila močnejša

Kostanjevica na Krki, najmanjše dolenjsko mesto, je v teh dneh praznično ozaljšana. Pustni čas je namreč za ta kraj pravi praznik, saj domačine poveže tako močno, da pustne šege ohranjajo skozi rodove. Staro in mlado živi s tem običajem, o katerem stari cerkveni zapisi poročajo že daljnega leta 1747. Eden od značilnih likov šelmarije Vsako leto večdnevno dogajanje ob pustu v to mestece privabi številne obiskovalce od blizu in daleč, a letos je korona udarila tudi na to področje. »Zaradi razmer so odpovedani vsi dogodki Šelmarija 2021,« sporoča Prforcenhaus. Organiziranih dogodkov t...