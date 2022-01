Sama čez Antarktiko

Stotnica britanske vojske Harpreet Chandi, ki jo v Veliki Britaniji poznajo pod vzdevkom Polar Preet, je v ponedeljek sporočila, da je dosegla južni tečaj in tako kot druga ženska v zgodovini – prva je bila Norvežanka Liv Arnesen leta 1994 – sama opravila več kot 1100 kilometrov dolgo pot od Herkulesovega zaliva na Antarktiki, v bližini skrajnega rta Južne Amerike, do južnega tečaja. Na pot se je odpravila 7. novembra lani in je za podvig potrebovala natančno 40 dni. »Moja odprava ni samo moj dosežek, je veliko več,« je zapisala na svojem blogu 3. januarja, ko je dosegla cilj.

»Želim spodbuditi ljudi, naj poskušajo iti prek svojih meja, naj verjamejo vase in svoje sposobnosti, želim, da bi to naredili brez bojazni, da jih bodo imeli za upornike, in naj jih ne omejujejo kulturne in druge norme,« sporoča 32-letna v Angliji rojena pripadnica sikhov, zato zdaj razglašajo, da je Chandijeva prva nebelka, ki ji je uspel tako velik podvig.

Med pripravami na Grenlandiji FOTO: Instagram

Kot je napisala, še preden se je odpravila na Antarktiko, mnogi niso verjeli, da ji bo uspelo. Na več kot 1100 kilometrov dolgi poti, ki jo je prehodila na smučeh, je za seboj vlekla še sani, na katerih je bilo 90 kilogramov nujnih potrebščin za preživetje na ledenih in snežnih prostranstvih. Čeprav se je na pot odpravila v pozni pomladi (na južni polobli), ji Antarktika ni prizanašala. Temperature so se ponekod spustile tudi do 50 stopinj pod ničlo, sonce je sijalo vseh 24 ur na dan.

Za potrebe svojega bloga in zbiranja donatorskega denarja je izbrala ime Polar Preet, imela je tudi podporo britanske vojske, kjer dela kot psihoterapevtka v sanitetni četi sikhovskega polka. Na podvig se je začela pripravljati že pred dvema letoma. Pripravljala se je v francoskih Alpah, hodila je čez ledenik Langjökull na Islandiji, šla je na približno mesec dni dolgo pot čez zasnežene in poledenele dele Grenlandije, doma v Angliji pa je pogosto za seboj vlekla težko pnevmatiko tovornjaka, da se je navadila na težo sani.

Za pot, dolgo več kot 1100 kilometrov, je potrebovala 40 dni.

Med ekspedicijo čez Antarktiko je bila vsak dan v stiku s svojo podporno ekipo, ki je dnevno objavljala njene vtise na blogu in instagramu. Vsako objavo je stotnica Preet Chandi posvetila osebam, ki jih ima rada ali so ji pomagale pri njenem velikem podvigu.