Jutri bo minilo točno leto dni, odkar je Rusija vojaško napadla Ukrajino. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu se je izjalovil prvotni načrt, da bi v nekaj dneh zavzel Ukrajino in jo »iztrgal iz krempljev« Zahoda, kamor so se Ukrajinci ozirali, odkar je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja razpadla Sovjetska zveza. Še zlasti pa po letu 2014, ko so si Rusi prisvojili polotok Krim in pomagali separatističnim proruskim upornikom v dveh pokrajinah na vzhodu Ukrajine. Takrat se je Kijev močno naslonil na zahodne države, kar je gospodarja Kremlja močno jezilo. Rusi so pred le...