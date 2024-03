Rok iz skupine Flirrt pravi: V ljubezni smo najbolj doma

Bend je konec 90. let izjemno hitro prodrl na glasbeno sceno in ostal do danes del slovenskega radijskega in koncertnega DNK. K temu je nedvomno pripomogel tudi specifičen glas Roka Lunačka, ki poboža dušo in ušesa. S pevcem in tekstopiscem sva se v Ljubljani dobila na lep sončen dan. »Sonce je pomembno za stanje duha. Ampak v resnici je tudi dež. Poskušam se veseliti vsakega letnega časa ne glede na njegove značilnosti. Narava v nasprotju z vsemi nami ve, zakaj je enkrat sonce in drugič ne,« pravi. Ne glede na vremenske razmere pa je zdaj vse v znamenju njihove nove pesmi Ostani za vedno. »Po pesmi Kometa, ki konkretno sprinta proti milijon ogledom na youtubu. Po domače: na koncertih jo vsi pojejo, skoraj bolj na glas kot Romeo in Julija in druge naše zimzelenčke. Ampak ja, zdaj smo objeti z novo pesmijo. Radi jo imamo. V resnici imamo radi vse pesmi, ki smo jih ustvarili v teh 27 letih,« se nasmeji.

Pesem se zgodi

Novo pesem so izdali ravno na njegov rojstni dan, a pravi, da gre za naključje. »Res ni bil plan izdati skladbe na moj rojstni dan. Ta v resnici nima nič skupnega s pesmijo. Je pa lep občutek. Vedno sem bil vesel daril v stilu kakšnega LP ali nečesa v zvezi z glasbo. Morda zgolj majica Brucea Springsteena ali Depeche Mode. Pač kar koli povezanega z glasbo. Tokrat sem sam sebi nehote podaril pesem.«

Rojstnega dne ni praznoval. »Nikoli nisem bil ljubitelj rojstnodnevnih zabav. Težko rečem, zakaj. Menim, da več kot leta, ki jih naštejemo, štejejo srčne poteze. Te pa niso nujno povezane z emšem. Čas za ljubezen je vedno in povsod. In ne – nisem imel zabave. Najboljša zabava bodo prihajajoči razprodani koncerti, na katerih z našo čudovito publiko praznujem ljubezen.«

Novo pesem so izdali ravno na njegov rojstni dan, a pravi, da gre za naključje. FOTO: Igor Modic

Kot pravi, se je nova pesem, tako kot vsaka njihova, zgodila. »In to je najlepše pri Flirrtu. Ni hude matematike: pesem prileti v naša življenja ravno takrat, ko je prav. Morda se imamo prav zato tako lepo, ker je vse zelo spontano.« Nova pesem je oda ljubezni. »Flirrt je že sam po sebi bend ljubezni. Seveda smo kdaj zavili tudi v družbeno kritiko in v druge kotičke življenja, ampak v ljubezni smo bili vedno najbolj doma. Ostani za vedno sledi rdeči niti, ki sta jo začrtali že Ko leživa in Kometa. Za te tri rad rečem, da so sestrične. Nastale so isti dan, ko mi je vesolje očitno poslalo res en zvrhan koš navdiha.«

Njihova zadnja nas odnese nazaj v pozna osemdeseta in zgodnja devetdeseta leta, zato ga vprašam, kaj so z njo želeli predramiti v poslušalcih: »Zvok pesmi si kar dobro umestila. Sem pa zadnji človek na svetu, ki bi znal ubesediti, kaj smo hoteli z njo doseči. Pesem je kot trenutek zaljubljenosti. Zgodi se. Težko načrtuješ in z zunanjimi vplivi krmariš, kam jo bo odneslo. Mi si za vsako pesem želimo, da bi bila všeč poslušalcem tako, kot je nam. Včasih nam to uspe bolje, drugič spet ne. In ravno to je čar. Sprememba, večna sprememba, ki pa je dobrodošla. Edino tako lahko napreduješ.«

Velikokrat padli z odra

Nastal je tudi videospot in sodeč po govoricah so se kar namučili pri lovu na sonce. »Dež nam je malce ponagajal, ker je pač dež in je njegova naloga, da zmoči tla. Mi pa smo želeli sonce. In tako smo se pingpongali nekaj tednov. No, na koncu smo posneli, kar smo potrebovali, smo pa za to porabili za slovenske razmere kar razkošne štiri snemalne dni. In fino je bilo. Na koncu še bolj ceniš izdelek.« K snemanju so že tretjič povabili izjemna plesalca Monjo Lorenčič in Žana Roja iz Tovarne plesa. »Vsakič dvigneta pesem na višjo raven. Poglejte si spot, nekako se zlijeta s celotno glasbo. Odlična sta!«

Vedno šteje le ljubezen, pravi Rok Lunaček. FOTO: Igor Modic

Kot bend Flirrt delujejo skupaj že 27 let, in vsekakor je primerno vprašanje, kako jim uspeva, da so še vedno tako skladni: »Saj nam ne vedno. Če bi nam vedno uspelo, bi se najbrž začeli dolgočasiti, ker bi bilo prelahko. Mislim, da je za uspeh ključen tudi kakšen neuspeh. Iz besede 'ne' se lahko v življenju veliko naučiš. Če parafraziram odgovor na tvoje vprašanje: imamo se krasno, uživamo na koncertih, tam smo res doma in tam so ljudje, naša publika, kjer smo zares eno. Tam smo zares Flirrt.« V vseh teh letih se je nabralo veliko dogodivščin. »Uf, nešteto jih je. Ene so manj, druge bolj za javnost. Ničkolikokrat smo padli z odra, se neštetokrat zastrupili s hrano in bežali pred zaljubljenimi dekleti – sploh v rani mladosti, ko smo bili stari 18 ali 19 let. No, danes s hrano nimamo težav, ker jemo v gostilnah, z dekleti tudi ne, ker smo resen bend, in naša publika hodi na koncerte, ker radi pojejo naše pesmi. Edina teoretična opcija ostaja padec z odra, kar pa se lahko zgodi vsakič. In tu pa tam tudi se,« sklene z nasmehom. Preverim govorice, da so jih enkrat hoteli pretepsti. »Na koncu nas niso nabunkali, ker smo prej ušli,« začne razlagati v smehu. »Neki ljubosumen fant je bil, njegovo dekle je bilo zaljubljeno v našega kitarista. Kakšnih 20 let pozneje je ta isti ljubosumni fant prišel na koncert z otrokom in smo se skupaj smejali temu pripetljaju. Zdaj je velik oboževalec.«

Šteje le ljubezen

Rok pesmi ne piše le za skupino Flirrt, temveč za številna velika glasbena imena, in ko ga vprašam, koliko glasbenikov in koliko pesmi ima za sabo, skromno odvrne: »Statistika mi ne pomeni kaj dosti. Lepo se sliši, ko nekdo napiše, da je Rok Lunaček napisal 1000 besedil, 500 melodij in podobno. Ampak na koncu dneva šteje le to, da imajo ljudje radi nekatere od teh skladb in da so nekatere preživele test časa. Ljubezen torej. Vedno šteje le ljubezen.«

Rok Lunaček in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zato ne preseneča, da so njihovi hiti glasbena stalnica zmenkov, Flirrt pa boste v živo slišali marsikje, če ste pravočasno kupili vstopnice. »Pravzaprav je večina objavljenih nastopov razprodanih, nekateri pa so tik pred tem. Prav to nam največ pomeni. Polni koncerti – polni ljudi in ljubezni. Drugo je le marketing. In mi smo vedno razumeli, da je treba glasbo pripeljati do poslušalcev. Normalno, to je del posla, a vseeno imamo raje tisto primarno, po čemer bi moral hrepeneti vsak glasbenik. Koncert, nova muzika in druženje s poslušalci. Če je to vodilo, potem je tudi medijske aktivnosti in marketing užitek peljati in ima smisel.«

Zagotovo pa si lahko obetamo še številne njihove projekte. »Nova pesem prihaja jeseni. Naslednje leto pa nov, že osmi studijski album in en poseben koncert. Najbrž najpomembnejši v našem življenju.« V znamenju ljubezni, o kateri tako rad prepeva, zaključiva najin pogovor: »Imejte se radi. Sebe in soljudi. Povejte ljudem, ki jih imate radi, da jih imate radi. Ne čakajte na jutri. Povejte jim zdaj, pokažite jim. Objemite jih. To je smisel življenja. Vse drugo je nepomembno.«