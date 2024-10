Redno telovadite, a se vseeno redite? Obstaja več razlogov, zakaj se to dogaja. Morda vnašate več kalorij, kot jih porabite. Telovadba poveča apetit, zato je pomembno spremljati, koliko in kaj jeste. Tudi sladke pijače in alkohol lahko prispevajo k višjemu kaloričnemu vnosu. Prav tako je pomembna kakovost hrane. Predelana hrana z veliko sladkorja in nasičenih maščob lahko vodi v pridobivanje teže kljub telesni aktivnosti.

Če telovadite, še posebno če izvajate vaje za moč, lahko pridobivate mišično maso. Mišice tehtajo več kot maščoba, zato se lahko teža povečuje, a plus je, da se zmanjšuje maščoba.

Tudi genetika igra pomembno vlogo pri tem, kako telo skladišči in izgublja maščobo. Stres, premalo spanja ali hormonske spremembe lahko vplivajo na presnovo in povečajo tveganje za pridobivanje teže. Presnova se z leti upočasni, za enako telesno aktivnost bo telo porabilo manj kalorij, če niste spremenili svoje prehrane, lahko pridobivate kilograme. Tudi nekatere bolezni, kot je hipotiroidizem, zmanjšano delovanje ščitnice, lahko vplivajo na presnovo in povzročijo povečanje telesne teže kljub telesni aktivnosti.

Čeprav je vsaka telesna dejavnost koristna, se lahko zgodi, da vadba ni dovolj intenzivna ali raznolika, da bi učinkovito kurila maščobe. Telo se namreč lahko prilagodi enaki vadbeni rutini, kar zmanjša učinkovitost kurjenja kalorij. Pomembno je, da redno spreminjate svojo vadbeno rutino. Sicer pa je najbolj učinkovita kombinacija kardiovaskularnih vaj in vadbe za moč.

Pomagajte si sami

In kaj lahko storite, spremenite? Pišite prehranski dnevnik ali uporabljajte aplikacijo za spremljanje kalorij, da boste imeli boljši nadzor nad tem, koliko jih zaužijete in porabite.

Vključite različne vrste vadbe, vključno s kardiovaskularnimi, vajami za moč in fleksibilnost. Poskusite povečati intenzivnost vaj, če je to izvedljivo, seveda naj bo vadba ves čas varna. Spite najmanj 7 ali 8 ur na noč. Pomagajte si s tehnikami za zmanjševanje stresa, kot so meditacija, joga in druge sprostitvene metode.

Z razumevanjem vseh naštetih dejavnikov in prilagajanjem življenjskega sloga lahko dosežete boljše rezultate. Če kljub spremembam ne opazite izboljšav, obiščite zdravnika za nasvet in morebitne dodatne preiskave, pomagata lahko tudi dietetik in (osebni) trener.