Prvoligaški zvok iz Bosejevih laboratorijev

Pri ameriški avdio znamki Bose smo že vajeni, da zna narediti odlične izdelke, ki iz majhne prostornine pričarajo odličen zvok. Tako je tudi pri prenovljenih brezžičnih slušalkah quietcomfort earbuds in kompaktnem zvočniku soundlink flex 2. generacije, ki so pred dnevi prišli na police trgovin. Privoščimo si jih za zelo sprejemljivih 180 evrov, pardon, pet centov manj.

Majhne, a dobre

Testni primerek slušalk je v redakcijo prišel v t. i. hladni lila barvi. Polnilna škatlica je nekoliko večja od tiste pri konkurenčnih izdelkih, a še vedno dovolj majhna, da jo lahko vtaknemo v vsak žep. Slušalkice lepo sedejo v uho, pri čemer si jih lahko prilagodimo s pomočjo čepkov in stabilizacijskih obročkov, s pomočjo nove aplikacije QC earbuds pa lahko zaženemo tudi programček za samodejno zaznavanje oblike ušesa oziroma ušesnega kanala; tega prejšnja generacija še ni imela. V nasprotju z dražjim modelom ultra pa nimajo potopnega zvoka (angl. immersion sound), ki se odziva na naše gibanje in premike glave.

Prenovljene slušalkice quietcomfort earbuds FOTO: Staš Ivanc

Zvok je odličen, basi močni, srednji in visoki toni uravnoteženi, kar bo zadovoljilo tudi zahtevnejše poslušalce, seveda pa je pri modelu ultra zvočna slika še nekoliko širša, sam zvok pa še bolj bogat. A še vedno gre za izvrsten izdelek. Prav tako se odlično obnese aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC), ki ga lahko nastavljamo v desetih stopnjah, prvič doslej pa ima tudi možnost popolnega izklopa. Baterija naj bi zdržala osem ur in pol oziroma tri ure manj z vklopljenim ANC, polnilna škatlica pa ima dovolj energije za še dveinpolkratno polnjenje; slušalke v 15 minutah dobijo dovolj štroma za dve uri delovanja, škatlica pa se lahko polni tudi brezžično.

Slušalke prilagodimo ušesu s pomočjo čepkov in stabilizacijskih obročkov.

Praktičen zvočnik

Brezžični zvočnik soundlink flex ni doživel nekih radikalnih sprememb, če odmislimo malce večje nogice in namensko tipko za bližnjice do priljubljenih aplikacij za pretakanje glasbe, kot je, denimo, spotify. Dimenzije so tako ostale iste (20 x 9 x 5 cm), zvočniške enote prav tako. Zakaj bi spreminjali nekaj, kar je bilo že prej dovolj dobro. In res, soundlink flex II poskrbi za odličen in močan zvok ter močne base, kakršnih ne bi pričakovali iz tako majhne škatlice. S pomočjo nove aplikacije bose lahko nastavimo, kaj bo aktivirala bližnjica na zvočniku, se poigramo z enostavnim izenačevalnikom zvoka, medtem ko bo procesor preprečil morebitno popačenje zvoka, če bomo »nabili« preveč basov.

Zvočnik soundlink flex je dobil tipko oz. bližnjico do najljubših glasbenih aplikacij. FOTO: Staš Ivanc

Zvočnik ponuja zaščito pred vodo in prahom, kakor pravijo bosejevci, pa je tudi odporen proti udarcem. No, po tleh ga vseeno raje ne bi metal. Čeprav je vodoodporen (pod vodo menda lahko zdrži pol ure) in zna plavati na površju, predvajanje glasbe v takšnem primeru ni priporočljivo. Baterija zdrži do 12 ur poslušanja, se pa ta čas skrajša, če ga uporabljamo pri višjih glasnostih. Z viri zvoka (po navadi s telefonom) se poveže prek standarda bluetooth – avdio vhoda nima. Gre za mono zvočnik, ki pa ga lahko prek aplikacije povežemo s še enim in dobimo stereo par. Novi soundlink flex ni ravno poceni, a v primerjavi z nekaterimi drugimi zvočniki navduši z res dobrim zvokom.