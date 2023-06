Na morskem dnu sredi Piranskega zaliva bo predvidoma do konca letošnjega poletja nastal prvi umetni greben v slovenskem morju. Namen podvodne strukture, postavljene v tamkajšnje školjčišče, je raziskovanje možnosti pridobivanja avtohtonih morskih organizmov za gojenje, med drugim mladic klapavic in ostrig. Snovalci grebena, zavod YouSea, menijo, da bo zaradi premišljene oblike deloval kot naravni greben in postal dom številnih rib in mnogih raznolikih vrst organizmov. Irena Fonda, direktorica zavoda YouSea, in Samo Kupljen, direktor generalnega pokrovitelja Morske oaze Piran podjetja Bauhaus ...