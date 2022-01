Pred dnevi je Delova osebnost leta postal 54-letni Aleksander Čeferin. Leta 2016 je postal predsednik Uefe. Slovenija še nikoli ni bila tako prepoznavna na zemeljski obli. Aprila 2021 pa si ga je svet zapomnil še po nečem, in sicer po bliskoviti akciji, s katero je zatrl načrt najbogatejših klubov, ki so želeli z ustanovitvijo superlige sesuti evropski model športa. Čeferin je poenotil Evropo in dvignil na noge tako njene najvidnejše politike kot tudi institucije. Kot ugleden odvetnik je jasno in glasno stopil v bran tudi pravni državi in spoštljivi javni komunikaciji. Odločno se je uprl vsem...