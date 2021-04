Prepoved eksotičnih in nevarnih živali?!

Slovenija ima zastarel zakon o zaščiti živali, zdaj pa sta v proceduri kar dva predloga novele zakona. Prvega je s sopodpisniki iz vrst opozicijskih poslancev vložila poslanka Meira Hot (SD), drugega pa ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bo treba po novem mačke čipirati? FOTO: MAČJELOVKA Po opozicijskem predlogu naj bi med drugim uveljavili obvezno čipiranje vseh psov in mačk, prepovedali usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna, pa namerno omejevanje gibanja živali na način, ki jim lahko povzroči poškodbe, trpljenje in bolečino (vključno s privezovanjem psov na verig...