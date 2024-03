Pred uporabo vse pregledamo in očistimo

Dnevi se počasi daljšajo in temperature višajo, ljubitelji svežega zraka pa že komaj čakajo, da bodo spet lahko posedali na balkonu in terasi z najljubšo knjigo ter kozarcem hladne pijače v roki. A preden začnemo zunanje površine ponovno uporabljati, jih je treba očistiti, enako pa seveda velja za vrtno pohištvo in okrasje.

Pregled pred čiščenjem

Pred čiščenjem vse elemente najprej pregledamo. Če smo tla pozimi solili, obstaja možnost, da jih je sol poškodovala, to velja tako za beton kot tudi les in druge materiale, v primeru, da v njih opazimo razpoke ali poškodbe, pa jih je treba čim prej sanirati, sicer bodo postale le še večje in globlje, popravilo pa vedno težje in dražje. Tudi lesu je spomladi priporočljivo nameniti novo plast zaščite, še posebno tistemu v pogosto meglenem in deževnem okolju. Ograje, mize, stole, visoke grede ... pred barvanjem pregledamo in očistimo, odstranimo mah in druge rastline, ki so si na deskah ustvarile dom, zamašimo tudi luknje, ki so jih navrtale žuželke, nato površino pobrusimo in premažemo z ustreznim premazom. Pazimo, da tega ne nanašamo v predebelih slojih, tako ne bomo ustvarili prav nič boljše zaščite, se bo pa hitreje začel luščiti, če ga bo na lesu preveč.

Les po potrebi zaščitimo.

Pregledamo tudi vrtno pohištvo, saniramo poškodbe in ga očistimo, z železnih kosov odstranimo morebitno rjo in jih prebarvamo z zaščitnim premazom. Z drugimi materiali, plastiko, steklom in nerjavečim jeklom je bistveno manj dela, tovrstne kose le dobro operemo. Ne pozabimo oprati tudi blazin, prtov, odej in drugih tekstilnih izdelkov, ki so prezimili na prostem, pa tudi tistih, ki smo jih spravili v garažo, skrinjo, klet ... Preverimo, ali so hladne mesece dobro preživeli senčniki, poškodovane ali preperele zakrpamo oziroma kupimo nove, kar se bolj splača.

Tekstilne izdelke operemo, poškodovane ali preperele pa popravimo ali zavržemo.

Posadimo okrasne rastline

Da bo pomladno posedanje na balkonu čim bolj prijetno, poskrbimo še za zgodnje pomladanske okrasne zasaditve. V cvetlična korita ali lonce posadimo vresje, trobentice, narcise, tulipane, mačehe in druge rastline, ki jim prijajo nižje temperature, ki še posebno ponoči vztrajajo nad večjim delom države. Med sprehodom po obronkih travnikov naberemo mačice, zvončke in teloh ter jih razporedimo v vaze, domov lahko prinesemo tudi večjo vejo, če jo najdemo ležati na gozdnih tleh. Očistimo jo in obesimo pod strop, nanjo pa nato pritrdimo solarne luči ali okrasne led lučke. Veliko romantične svetlobe na terasah, balkonih in atrijih je letos izjemno priljubljeno in s tovrstno razsvetljavo tako rekoč ne moremo pretiravati.

Spomladi tudi že poskrbimo za poznejše zasaditve. Če si, denimo, želimo zeliščnega vrtička, poiščemo žičnato ograjo ali lesene palete, pritrdimo jih na steno in nanje obesimo nekaj cvetličnih lončkov, v katere bomo pozneje posadili dišavnice, kakšno sadiko jagod, solate in podobnega.