Prazniki brez stresa: pes ima rad rutino in praznična zmešnjava mu ni niti malo ljuba

Za nas so decembrske zabave nekaj prijetnega, za našega štirinožca pa so lahko vir velikega stresa. Zelo pomembno je, da pri psu prepoznate znake stresa, in takrat, ko se ne počuti dobro zaradi določenih dejavnikov, takoj ukrepate. Razmislite tudi o tem, ali ne bi bilo bolj smiselno ljubljenčka v času zabave oddati v varstvo nekam, kjer bo imel mir.

4–6 ur je pes lahko sam doma.

Ne oblačite ga

Fotografije psov v Božičkovih kapah so res prisrčne, a našemu pasjemu prijatelju z oblačenjem ne delamo ravno usluge. Če želite ustvariti očarljivo praznično fotografijo, ki vključuje tudi vašega ljubljenčka, psa raje postavite pred smrečico. Seveda velja enako za oblačenje v katera koli druga oblačila.

Otroke poučite, kako naj se obnašajo do psa. FOTO: Getty Images

Vzdržujte rutino

Pes ima rad rutino in praznična zmešnjava mu ni niti malo ljuba. Poskušajte kljub hektičnemu urniku poskrbeti, da se bodo reči v zvezi s psom odvijale po njemu znanem redu. Pojdite na sprehod vedno ob isti uri. Če imate opravke, ki bodo zanj naporni, ga raje pustite doma. Odrasli psi so lahko sami doma od štiri do šest ur.

Ljubljenčkom med zabavo priskrbite varen kotiček. FOTO: Getty Images

Med zabavo

Množica gostov je lahko za vašega psa velik stres. Pripravite dom na obiskovalce tako, da psu zagotovite poseben prostor, kamor se bo po želji lahko umaknil na samo. Lahko je to soba ali pa pasja uta – poskrbite le, da ga tam ne bo nihče motil. Ne pozabite mu pustiti tudi hrane in vode. Enako poskrbite za ljubljenčke, ki bodo morda prišli na obisk k vam. Če pridejo tudi otroci, preverite, ali so vajeni druženja s psi. Če niso, opozorite starše, naj jih pred prihodom poučijo o tem, kako se obnašati do živali. Pomembno je, da ne rinejo v kosmatinca, ampak se z njim ukvarjajo le, če sam pokaže željo po druženju.

Naj se čim več reči odvija po ustaljenem redu.

Previdno s smrečico

Smrečico postavite tako, da pes ne bo mogel do nje. Okraski lahko povzročijo nevarno zamašitev želodca, če jih pogoltne. Prav tako ni primerno okraševati drevesa z užitnimi čokoladnimi okraski, saj je čokolada, če jo pes zaužije, zanj strupena. Ne puščajte daril pod drevesom. Lahko so preveč mamljiva za naše štirinožne prijatelje – še posebno če je darilo užitno! Najbolje je, da jih hranite zunaj dosega njihovih tačk.