Prazgodovinski multipraktik je bil uporaben za vse (FOTO)

Še preden se je povsem poslovila nadloga virusne epidemije, ki je za dobro leto hromila druženje na vseh ravneh, se je v starodavni Štanjel na Krasu že začelo vračati življenje. S prijaznejšim vremenom ga je prineslo prepletanje mednarodnega projekta Kaštelir in lokalnih prireditev pod okriljem tradicionalnega festivala Kraška gmajna. Lončena skodela kot spominek Prvi projekt je kot festival Gledanica povezal slovenski Kras in Brkine z Istro na naši in hrvaški strani tja do Kvarnerja z raziskovanjem in predstavljanjem prazgodovinske poselitve, o kateri pričajo ostanki več sto nekdanjih gradišč...