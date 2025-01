Praljudje niso živeli v jamah

Ko pomislimo na prazgodovinske ljudi, si najprej predstavljamo jamskega človeka, morda ogrnjenega v kožuh sabljezobega tigra v slogu Freda Kremenčka. Čeprav smo mi, predstavniki vrste Homo sapiens, in naši izumrli predniki nedvomno preživeli del svoje daljne preteklosti v jamah, pa v resnici verjetno v njih nismo živeli prav dolgo.

Problem jam

Obstaja več razlogov, zakaj je malo verjetno, da bi starodavni ljudje prebivali v jamah. Prvič, hladne so, temne, pogosto utesnjene in v njih zrak slabo kroži, kar jih dela precej neprimerne in nezaželene za bivanje. Res je, da so ti podzemni prostori ponujali ključno zatočišče pred ostrimi vremenskimi razmerami v ledeni dobi, vendar je dejstvo, da so v njih pogosto prebivale strašne zveri, kot so jamski medvedi, jamski levi in jamske hijene, odvračalo mnoge starodavne ljudi od tega, da bi si v teh brlogih ustvarili dom. Morda še pomembnejše je dejstvo, da pravzaprav ni toliko jam, tiste, ki obstajajo, pa so pogosto na nepraktičnih in neprimernih lokacijah. Upoštevajmo, da so bili prazgodovinski lovci in nabiralci nomadska ljudstva, ki so se selila z letnimi časi in so morala postavljati tabore blizu ključnih virov, kot so voda in pomembna lovišča. Verjetnost, da bi blizu našli primerno jamo, ko so se selili iz enega tabora v drugega, je bila precej majhna, zato so starodavni ljudje verjetno živeli v jamah le ob redkih priložnostih, pravijo pri poljudnoznanstvenem portalu IFL Science.

Ob upoštevanju vsega navedenega ni presenetljivo, da med vsemi jamami, ki vsebujejo dokaze o človeški prisotnosti in dejavnostih, skoraj nobena ne kaže znakov, da so v njej dejansko živeli. Ostanki prazgodovinskih ognjišč in obrokov so v jamah precej redki, kar nakazuje, da so votline uporabljali predvsem za posebne namene, kot so obredi ali shranjevanje določenih virov.

V resnici jamski ljudje pravzaprav niso obstajali.

Kje so torej živeli?

Namesto da bi se umikali globoko v zemeljske globine, so prazgodovinski lovci in nabiralci verjetno večino časa preživeli v skalnih zavetiščih ali začasnih improviziranih taborih na prostem blizu virov hrane in vode. Pogosto so bili ob jezerih, rekah ali oceanih, čeprav so gozdovi in travniki prav tako zadovoljevali materialne potrebe starodavnih plemen v določenih letnih časih.

Po Severni Ameriki so ostanki taborišč na prostem omogočili vpogled v to, kako so morda živele starodavne kulture, kot je ljudstvo Klovis. Na sliki raziskovalci in prostovoljci Univerze v Michiganu izkopavajo najdišče Belson Clovis v okrožju St. Joseph. FOTO: Daryl Marshke/Michigan Photography

Velika večina prazgodovinskih najdišč sploh ni v jamah. Po vsej Severni Ameriki so ostanki taborišč na prostem omogočili vpogled v to, kako so morda živele starodavne kulture, kot je ljudstvo Klovis. Podobna odkritja so bila tudi v Evropi, čeprav je njihova vsebina že zdavnaj razpadla zaradi vpliva vremena. Izjema je osupljivo pleistocensko taborišče Schöningen v Nemčiji. To lovsko taborišče ob jezeru, za katero menijo, da so ga pred približno 300.000 leti uporabljale izumrle človeške vrste, kot so neandertalci ali predstavniki vrste Homo heidelbergensis, je ostalo izjemno dobro ohranjeno zaradi kopičenja usedlin, ki so pomagale zaščititi vse – od lesenih sulic do kosti.

Kako natančno so ljudje gradili svoja začasna zavetišča v teh starodavnih taboriščih, je predmet ugibanj, čeprav se domneva, da so živeli v lesenih kočah, pokritih z živalskimi kožami.

Zakaj vsi verjamemo v jamske ljudi?

Čeprav prazgodovinski ljudje verjetno niso pogosto živeli v jamah, pa so jih redno obiskovali v različne namene. Starodavne umetnine so našli na stenah votlin po vsem svetu, ki so jih nekateri kamenodobni ljudje uporabljali tudi kot grobišča. Od neandertalcev do »hobitov« v Indoneziji so naši predniki preživljali čas v jamah. Dokazi kažejo, da so jih uporabljali za obrede ali celo izdelavo lepila, medtem ko se je skupina neandertalcev odločila, da bo v jami shranila kup lobanj.

Pleistocensko lovsko taborišče Schöningen v Nemčiji je eno redkih odlično ohranjenih zunanjih najdbišč, ki nam govorijo o življenju naših prednikov. FOTO: P. Pfarr NLD/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 de

Čeprav so nekateri ljudje res živeli v jamah, je glavni razlog, da so jamski ljudje deležni tolikšne pozornosti, ta, da so tovrstna najdišča bogato zastopana v arheoloških zapisih. Z drugimi besedami, ljudje so večino časa preživeli zunaj jam, vendar so sledi, ki so jih pustili v njih, ostale bolje ohranjene kot tiste na prostem. Posledično so bila številna najbolj spektakularna odkritja iz prazgodovine najdena v jamah, kar daje vtis, da so naši predniki celotno kameno dobo preživeli v teh temačnih in vlažnih prostorih. V resnici pa jamski ljudje pravzaprav niso obstajali.