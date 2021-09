Pozor, kruh ni hrana za prežvekovalce!

Lepo vreme marsikoga pripravi do tega, da se odpravi na izlet na podeželje. Žal jih ni malo, ki zaradi nevednosti naredijo veliko škode domačim ali divjim živalim s tem, ko jih hranijo s starim kruhom, korenjem, jabolki ali drugo človeško hrano, ki je živali ne morejo prebaviti ali jim celo tako škodi, da v mukah poginejo. Poginula koza s kmetije Kršinar, ki se je na pašniku prenajedla kruha mimoidočih. FOTO: ARHIV KMETIJA KRŠINAR Na ekološki kmetiji Kršinar v Polhograjskih dolomitih so v začetku junija poginile kar tri koze. Ko so gospodarja obiskovalci obvestili, da je z njegovimi kozami na ...