Kaj dobiš, če zmešaš postapokaliptični ameriški severovzhod, zombije in bajkerje?

Avtorji igre iz hiše Bend Studio, ki so igro razvili za Sonyjevo konzolo playstation, pozneje pa je prišla tudi na osebne računalnike, so zgodbo postavili v domači Oregon, ameriško zvezno državo na pacifiškem severovzhodu ZDA, ki jih je razdejala pandemija, ki je pobila večino prebivalstva, del ljudi pa spremenila v zombije. Sliši se nekam znano, kajne?

Raziskovanje odprtega sveta in nabiranje opreme

Odprti svet

Postapokaliptičnih zombijevščin v svetu videoiger ne manjka, a avtorji igre Days Gone (morda bi naslov še najbolje prevedli v Izginule dneve) so raziskovanju odprtega sveta, nabiranju opreme in streliva ter spopadom z okuženimi čudaki (freakerji) in preživelimi ljudmi dodali še vožnjo z motorjem. In za motor je treba skrbeti, se pravi, iskati gorivo in rezervne dele, ga popravljati in nadgrajevati. V igri pobiramo različne kose orožja in opreme, ki jih lahko sestavljamo in nadgrajujemo.

Vožnja in nadgrajevanje motocikla sta ključna elementa igre.

Naš zvesti motocikel FOTO: Zaslonski posnetek

Iskanje žene

Zgodba govori o našem antijunaku Deaconu, ki ga usoda loči od žene Sarah. In seveda je cilj igre najti pogrešano ženo, pri čemer raziskujemo prostrano okolico in spoznavamo nove like, se izogibamo okuženim in preživelim, ki znajo biti še nevarnejši od brezglavih hord zombijev, oziroma se spopadamo z njimi. V igri postopoma napredujemo in nadgrajujemo svoje sposobnosti preživetja in boja, pri čemer je vedno dobro pregledovati okolico in iskati opremo. Pogosto je bolje biti previden in ostati skrit kakor se zapletati v odprte spopade s (pre)številnimi nasprotniki. Fino pa je, ker se da izkoriščati okolico in, denimo, razstreljevati določene objekte, s katerimi ustavimo ali vsaj omejimo naval mutiranih okužencev.

Skozi zgodbo odkrivamo, kaj se je zgodilo z junakovo ženo.

Na začetku nas spremlja prijatelj Boozer. FOTO: Zaslonski posnetek

Skozi zgodbo odkrivamo, kaj se je zgodilo z Deaconovo ženo, razkriva pa se tudi resnica o pandemiji, ki je razdejala civilizacijo. Poleg glavne zgodbe lahko opravljamo različne stranske naloge, dolgo pa preprosto potujemo po opustošeni pokrajini, pri čemer je treba paziti, da nam ne zmanjka goriva ali da ne razbijemo motocikla. Igra se zna včasih nekoliko vleči, a kljub temu poskrbi za dovolj napetih trenutkov, da nam ni dolgčas.

V igri se po navadi bolj splača biti skrit in previden kakor se zapletati v odprte spopade.

Se obeta nadaljevanje?

Days Gone se je prodala v več kot devetih milijonih primerkov, pri čemer je nenavadno, da še niso napovedali njenega nadaljevanja; menda pri Sonyju ni nekega navdušenja zanj. Zato ni čudno, da na spletu obstaja peticija, s katero lahko podpremo razvijalce in morda prepričamo sonyjevce, da odobrijo razvoj nadaljevanja, saj se igra konča precej odprto. Pred časom se je govorilo tudi o tem, da bodo po igri naredili televizijsko nanizanko. Če bodo poskrbeli za dober scenarij, bi morda lahko naredili dobro serijo, kar se je Sonyju posrečilo z ekranizacijo odlične postapokaliptične igre The Last of Us.