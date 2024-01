Tehnologija, ki je crknila leta 2023

Leto je naokoli in čas je, da pogledamo, kaj se je zgodilo v tem času. A tokrat ne bomo naštevali najboljših in najbolj zanimivih naprav, aplikacij, trendov ali tehnologij, ampak bomo pogledali, kaj je v tem letu dočakalo bridko smrt. Vsaj metaforično, če ne že čisto zares.

Tehnologija pride in gre. Staro nadomesti nova, pri čemer pa ne moremo resnično ceniti današnje priljubljene tehnologije, če se ne ozremo tudi na tehnologijo, ki ji ni uspelo. Morda je bila zastarela, morda je bila tvegana, morda pa jo je kak ekscentrični milijarder ukinil samo zato, ker jo je lahko. Pa poglejmo, kaj vse je »umrlo« v letu 2023.

Poslovila se je tudi Applova vtičnica lightning, ki je dolga leta krasila iphone in ipade. Nadomestil jo je standardizirani vhod usb c.

Adijo, obogatena resničnost

Za začetek smo se že v drugo poslovili od Googlovih očal za obogateno resničnost. Ko jih je Google prvič predstavil leta 2013, so bila močno pred svojim časom. Zanje je bilo treba odšteti okoli 1500 evrov, ljudje pa so ocenili, da preveč posegajo v človekovo zasebnost in da so predraga. Prodajati jih je nehal že leta 2015, a jih je pozneje spet poslal na trg po nadgradnji strojne opreme, hkrati pa je marca letos napovedal, da očal google glass ne bo več proizvajal, prav tako jim ne bo ponujal programskih posodobitev.

Istega meseca je Microsoft ukinil allspace VR, družbeno platformo za navidezno resničnost, ki jo je nabavil leta 2017 in ki je bila eno izmed prvih družbenih doživetij z navidezno resničnostjo, a časi so se spremenili. Metasvet in navidezna resničnost še nista v vzponu, velika novost pa je postala umetna inteligenca. Konec platforme allspace VR je sovpadel z odločitvijo Microsofta, da odpusti 10.000 zaposlenih in se preusmeri v razvoj umetne inteligence.

Konec Amazonovega haloja

Spletni trgovec Amazon je predstavil že vrsto tehnoloških izdelkov, denimo, veleuspešno serijo bralnikov e-knjig kindle in različne pametne naprave z digitalno pomočnico Alexo, a pri fitnesu mu to ni uspelo. Aprila je napovedal, da ne bo več prodajal izdelkov iz serije halo, namenjenih zdravju in telesni vadbi, poleti pa jim je umaknil tudi podporo in zagotovil, da bodo vsi podatki, zbrani z njegovimi fitnes napravami, izbrisani. Amazon je leta 2020 predstavil prvo fitnes zapestnico halo, ki ni sledila le aktivnostim uporabnika, ampak tudi njegovemu čustvenemu razpoloženju. No, da bi malo potolažil kupce, je tistim, ki so izdelke iz serije halo kupili v zadnjem letu, vrnil denar. Mimogrede, haloju se je odpovedal ravno v času množičnih odpuščanj, ko se je znebil 27.000 zaposlenih. In česa se je lotil zatem? Jasno, umetne inteligence.

Netflix je poslal svoj zadnji dvd po pošti. FOTO: Mike Blake/Reuters

Twitter in dvd

Dotakniti se moramo še mikroblogovskega družbenega omrežja twitter, ki sicer ni umrlo, ampak je dobilo novega lastnika in novo ime – X. A tehnološki multimilijarder Elon Musk je s svojimi včasih naravnost bizarnimi odločitvami z omrežja X odgnal številne uporabnike, kar bo z veliko verjetnostjo izkoristil drugi tehnomagnat Mark Zuckerberg, ki je letos zagnal lastno različico twitterja, ki sliši na ime threads (niti).

Twitter se je preimenoval v X. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Za konec pa lahko omenimo še pretočno platformo Netflix, ki je letos po pošti poslala svoj zadnji dvd. Netflix je svojo pot začel kot spletna videoteka, v kateri je uporabnik naročil film in ga po pošti v nekaj dneh prejel na dom, nakar ga je poslal nazaj. A tisti, ki so si izposojali devedeje prek Netflixa, niso bili le starejši in tehnofobi: pretočne platforme zaradi nižanja stroškov iz svoje ponudbe pogosto umikajo določene vsebine, tako da so bili določeni filmi v resnici na voljo samo na devedejih. Morda ni odveč nasvet: kdor ima doma kak film v tem formatu, naj ga raje shrani.