Kitajski Xiaomi je jeseni v Evropi predstavil novo serijo pametnih telefonov xiaomi 13T, razvito v sodelovanju s slovito nemško fotografsko-optično družbo Leica, katere logotip je še ne tako davno krasil Huaweijeve telefone. Huaweiu se je naveza z Leico še kako izplačala, saj je v nekaj letih iz v Evropi popolnoma neznane znamke postal eden vodilnih igralcev na svetu. Njegova rast je bila tako hitra, da ga je bilo treba ustaviti, so očitno menili v ZDA in proti njemu uvedli popolno blokado, s čimer je izgubil dostop do najnovejših ameriških čipov, predvsem pa je ostal brez Googlovih storitev i...