Ameriško združenje kmetijskih in biosistemskih inženirjev ter inženirjev biologije (ASABE) je izobraževalna in znanstvena organizacija, namenjena napredku inženiringa, ki se uporablja za kmetijske, živilske in biološke sisteme. Ti inženirji razvijajo učinkovite in do okolja prijazne metode za proizvodnjo hrane, vlaken, lesa in obnovljivih virov energije za vedno večjo svetovno populacijo.

Prestižne nagrade

ASABE podeljuje prestižne nagrade AE50, ki predstavljajo najboljše inovacije v tehniki in tehnologiji za kmetijske, živilske in biološke sisteme. Strokovna skupina inženirjev iz industrije in akademskih krogov izbere nagrajene izdelke AE50. Žirija pri izbiri zmagovalcev upošteva inovativnost, pomen inženirskega dosežka in vpliv na trg. Izdelki predstavljajo raznolikost kmetijskega, biosistemskega in biološkega inženiringa, pa tudi raznolikost podjetij, ki na trg prinašajo napredno tehnologijo in inovacije.

Novi Case IH steiger 715 quadtrac je najmočnejši steiger doslej. Ima neverjetnih 715 KM nazivne moči in 778 KM maksimalne moči. Več moči pomeni hitrejše premikanje priključkov po polju. Poln je tehnologije, ki pomaga pri učinkovitejšem kmetovanju. FOTO: Case IH

Tehnologija in inovacije

Združenje je za leto 2024 podelilo 39 nagrad AE50. Med nagrajenimi produkti izpostavljamo traktorje, ki so jih na ocenjevanje prijavili Claas, AGCO, Case IH in New Holland. AGCO je prijavil dve svoji blagovni znamki, in sicer Fendt ter Massey Ferguson. Fendt je dobil nagrado za serijo 200 vario gen3 in za serijo 600 vario DP. Massey Ferguson pa je dobil nagrado za ozkokolotečni traktor serije 3 (za trajne nasade) in za standardne traktorje serije 9S ter za samovozno škropilnico serije 500R.

New Holland T7 LWB, ki ga poganja motor FPT industrial ecoblue HI-eSCR 2 stage V NEF, zagotavlja do 300 konjskih moči z največjim navorom, ki je na voljo že pri 1400 vrt./min. Uporablja najnovejšo tehnologijo PLM intelligence. FOTO: New Holland

Case IH je dobil nagrado za steiger 425–645 (za modelno leto 2024) in za steiger 715 quadtrac. New Holland pa si je prislužil nagrado s serijo T7 LWB z dolgo medosno razdaljo in sistemom PLM. Nagrajen je bil tudi New Holland T6.180 methane power. Claas je bil sicer sedemkrat nagrajen, pri traktorjih pa je prejel nagrado za sistem cemos, za serijo xerion 12 in za nakladalnik trion.