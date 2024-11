Poklonili so se slovenskemu športu

Lahko rečem, da sem vse skupaj doživel zelo čustveno. Prvotna ideja je bila, da se s koncertom poklonimo olimpijskim igram in našim športnicam ter športnikom. Potem smo dodali še poklon parašportu, ker je letošnje leto tudi leto paralimpijskih iger. Ta koncert pa je pomemben tudi, ker pomaga krepiti slovensko samozavest. Američani z njo nimajo težav, mi pa si moramo kdaj sami povedati, da smo uspešni, in športniki to vsakič znova dokazujejo,« nam je po koncertu Noč godbe 2024 povedal Borut Dolinar, predsednik Godbe Dobrova-Polhov Gradec, ki že od leta 2016 pripravlja tematske koncerte.

Dvakrat so napolnili dvorano. FOTO: osebni arhiv

»Priprave smo začeli že decembra lani. Vsi člani godbe imajo pravico predlagati tematiko, do konca februarja smo vse definirali, do marca pa smo imeli na voljo že 60 odstotkov not, ki smo jih potrebovali. Nekaj partitur smo dali narediti povsem na novo,« nadaljuje Borut, ponosen na svoje člane, ki so v dveh večerih, godli in igrali so v petek in nedeljo, zaigrali 17 skladb. V bogatem programu je bilo 11 skladb posvečenih olimpijskim igram, ena paralimpijskim, poklonili so se slovenskim ekipnim športom s prepletom navijaških skladb, sledil je poklon slovenskemu kolesarstvu, oglasile so se Planiške fanfare, zadonela je Avsenikova Planica, piko na i so dodali z Zdravljico, ob kateri so vsi v duhu športa tudi ploskali, za konec pa je zazvenel še Triglav, moj dom.

Oba večera je povezoval Saša Jerkovič. FOTO: osebni arhiv

Dogodek je vodil in povezoval Saša Jerkovič. »Njegov izbor je bil zadetek v polno. Do zdaj je vse naše koncerte vodil Jure Sešek, ki pa je ob pogledu na program dejal, da ve za nekoga, ki bi to naredil boljše. Predlagal je Jerkoviča,« še pove Borut Dolinar, ki je vesel za vse športnike in trenerje, ki so se odzvali in prišli na koncerta. Z obiskom so jih počastili Urša Križnar, Kaja Kajzer, trener Martin Hvastja, dobitnik bronaste paralimpijske medalje paralokostrelec Dejan Fabčič, paralokostrelec Simon Turk, predvajali so tudi pogovor, ki so ga naredili s Primožem Rogličem, zbrane je v videu nagovorila Petra Majdič, ki je dala vedeti, da je treba vztrajati. Tudi sama je, zato je 2010. kljub zlomu rebra osvojila bron zlatega sijaja.

Judoistka Kaja Kajzer se je z veseljem odzvala vabilu in prišla na koncert. FOTO: osebni arhiv

Godba Dobrova-Polhov Gradec je ena najmlajših v Sloveniji. Šteje okoli 45 članov, starih od 10 do 55 let. Nekaj let je godba včlanjena tudi v Zvezo slovenskih godb. Na tekmovanju slovenskih godb leta 2022 je osvojila zlato plaketo v 3. težavnostni stopnji. Vsak oktober tradicionalno prirejajo spektakel Noč godbe, spomladi pa Valentinov ples. Čez leto je godbo moč videti na gasilskih paradah, drugih prireditvah, večjih dogodkih, presenečenjih, izletih in drugod. Zadnja leta so slovensko glasbo ponesli že v Assisi, na Murter in v Bihać. Ljudi razveseljujejo tudi na vsakoletni tradicionalni Prvomajski budnici, kjer prebivalce občine Dobrova - Polhov Gradec budijo vse od 5. do 12. ure.