Slovenija ima novega svetovnega smukaškega prvaka. Neverjetno, saj ne premoremo niti ene prave proge za to disciplino alpskega smučanja. Zato je še večji uspeh 20-letnega Roka Ažnoha, študenta drugega letnika ljubljanske ekonomske fakultete. Na prvi dan mladinskega svetovnega prvenstva v St. Antonu je pometel s konkurenco in postal tretji slovenski moški tekmovalec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku v mladinski konkurenci; pred tem je to uspelo Roku Perku leta 2005 in Boštjanu Klinetu leta 2011. Ilka Štuhec je bila leta 2008 svetovna prvakinja v smuku med mladinkami. Korošec iz K...