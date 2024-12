Po Memiju in Tomažu se vrača liga NBA

Denar je sveta vladar. Drži kot pribito. Tudi zato se bodo Kitajci in Američani vnovič spajdašili in naredili posel. Kitajska je trg, Amerika ima produkt. Zmaga za oboje. Košarkarska liga NBA se bo vrnila na Kitajsko prvič po šestih letih z dvema tekmama pred sezono v Macau, kitajskem Las Vegasu, med Brooklyn Nets in Phoenix Suns oktobra naslednje leto. Po tvitu takratnega direktorja Houston Rockets Daryla Moreyja v podporo prodemokratičnemu gibanju v Hongkongu od leta 2019 na Kitajskem ni bilo nobene tekme lige NBA. Košarka je na Kitajskem izjemno priljubljena in severnoameriška liga je izgubila na stotine milijonov dolarjev, ker so jo do leta 2022 umaknili s kitajske televizije. Ameriška mreža ESPN je s sklicevanjem na neimenovane vire poročala, da se je odnos med ligo NBA in Kitajsko izboljšal s pomočjo izvršnega direktorja lige NBA Kitajska Michaela Maja, ki je bil zaposlen 2020. Tekme bodo 10. in 12. oktobra prihodnje leto in so del večmilijonskega dogovora o pripravi dveh letnih tekem NBA pred sezono v naslednjih petih letih v Macau, poroča kitajski dnevnik South China Morning Post. »Najpomembnejša baza oboževalcev lige NBA je tukaj v Macau in v podjetju Sands China imamo partnerja, ki vlaga v šport, zato želimo vračati,« je časnik citiral namestnika komisarja lige NBA Marka Tatuma. Da je na obzorju otoplitev, je dal že oktobra letos jasno vedeti komisar lige NBA Adam Silver. Kitajska je dom velikega števila košarkarskih oboževalcev in med 2004. in 2019. je 17 ekip tam odigralo skupno 28 tekem pred sezono.

Memi se je vrnil

Lige NBA tam sicer ni bilo, so pa na Kitajskem košarkarski trenerji, tudi slovenski. V prvi vrsti je tudi Memi Bečirović, ki je v preteklosti že sedem let deloval na tem koncu sveta. Nazadnje je bil glavni trener Nanjing Monkey Kings (med letoma 2020 in 2022), pred tem je pet let treniral Jiangsu Dragonse, ki jih je v sezoni 2017/2018 popeljal do 5. mesta v rednem delu močne kitajske lige. Po dveh letih premora je Memi spet v Aziji, letos je sklenil pogodbo z ekipo Nanjing Tongxi Monkey Kings. Sprva je bil svetovalec, zdaj je glavni trener. Ekipa je pod njegovo taktirko nemudoma nanizala pet zmag in le en poraz, kar jo danes uvršča na 7. mesto in je na dobri poti v končnico. Kitajski mediji z izbranimi besedami poročajo o Memiju, predvsem pa dodajajo, da je iz ekipe iztisnil bistveno več kot njegov predhodnik. Po Memijevem prihodu je zagotovo pridobil domači košarkar Zeng Fanri, krilni center pod taktirko slovenskega trenerja beleži bistveno boljšo statistiko, predvsem pa čuti več zaupanja, ki mu ga namenja danes 63-letni Bečirović. Letos poleti je na Kitajsko odšel tudi nekdanji slovenski reprezentant Simon Petrov, ki deluje v ekipi Jiangsu Kendia Dragons.

Tomaž Brinec je slavil naslov v azijski ženski košarkarski ligi FIBA. Foto: Fiba.com

Tomaž ni mogel reči ne

Z ženskim klubom Sichuan Yuanda Meile, so aktualne državne kitajske prvakinje, se je v zgodovino zapisal tudi slovenski trener Tomaž Brinec. Novomeščan, po izobrazi strokovnjak za fizično pripravljenost, je letos z ekipo Sichuan postal prvi prvak v azijski ženski košarkarski ligi FIBA. Dobro je poskrbel za kondicijsko pripravo novih prvakinj, ki so pred tem postale tudi kitajske pokalne prvakinje. Tomaž je v preteklosti sodeloval s košarkarji Krke, bil je tudi v rokometnih in nogometnih logih, potem nadaljeval v košarki: v Litvi, Turčiji, Srbiji (z žensko reprezentanco je bil leta 2021 evropski prvak), sledila je prva pot na Kitajsko – sprva je bil v Šanghaju, zdaj se je spet vrnil. Najboljši ekipi preprosto ni mogel reči ne.