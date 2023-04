Z osebnimi uspehi so rasli tudi odrski, ki jih bo letos nadgradila s turnejo po Sloveniji ter s tem proslavila 10-letnico glasbene kariere in tudi 40. rojstni dan, ki ga ima 27. julija. »Odločila sem se, da letos praznujem svoj jubilej in obletnico ustvarjanja kar vse leto. Zakaj bi se omejila samo na en dan,« v smehu razkrije energična Štajerka, ko se dobiva v prestolnici, kjer živi. »Rojstni dan bom praznovala na koncertih in seveda imam željo narediti zabavo za svojo družino in prijatelje.« Kot žensko jo povprašam o občutkih ob tej pomembni prelomnici. »Počutim se nič kaj drugače kot lani. ...