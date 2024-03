Pevka Gorenjskega kvinteta Katja tokrat kot vedeževalka

Počasi, res počasi se bližamo 30-letnici, letos pa smo na glasbeni sceni neprekinjeno prisotni 28 let. V zadnjem času smo za novo zgoščenko, ki jo nameravamo izdati ob jubileju oziroma še prej, posneli 13 novih lastnih skladb, zadnja je polka z naslovom Ljubil bom črne oči. Ta pesem se razlikuje od naših preostalih, saj je netipična za naš zven. Priznam, da sem bil kar nekoliko skeptičen, ali naj jo sploh posnamemo, saj ne bi želel, da bi ljudje mislili, da nas je odneslo v neko drugo smer. Nikakor. Ostajamo zvesti pravi narodnozabavni glasbi,« pravi Grega Korošec, vodja in harmonikar Gorenjskega kvinteta, ansambla, ki je doma in v tujini znan po številnih lastnih skladbah pa tudi po preigravanju Avsenikovih viž.

Ostajamo zvesti pravi narodnozabavni glasbi.

Gorenjski kvintet je na sceni že 28 let. FOTOGRAFIJE: arhiv ansambla

Z lastnimi skladbami so se v preteklosti udeleževali tudi različnih festivalov, vse od Škofje Loke do Ptuja, Števerjana in festivala Slovenska polka in valček, katerega finalisti so bili v letih 2007 in 2008 pa tudi 2012. Leta 2017 so pri Jožovcu v Avsenikovi gostilni v Begunjah praznovali svojo 20-letnico, kmalu zatem pa se je od zasedbe poslovila pevka Saša Zamernik, nadomestila pa jo je Katja Križnar, s katero vse od leta 2018 uspešno nadaljujejo glasbeno pot.

Zanimivo je, da so v ansamblu sicer kar trije Gregorji, poleg vodje Gregorja Korošca še basist in baritonist Gregor Drugovič ter klarinetist Gregor Vindiš, kitarist je Klemen Novšak, trobentač Jaka Einfalt, poleg Katje pa se ponašajo še z izvrstnim vokalistom Matjažem Zadravcem. »S pevcem Matjažem sva spesnila vse pesmi za naš novi, prihajajoči cede,« pravi Grega Korošec.

Tako številna ekipa Gorenjskega kvinteta se je zbrala na snemanju videospota za polko Ljubil bom črne oči.

Nova polka Ljubil bom črne oči, ki je zares posebna, je pri poslušalcih naletela na številne simpatije. Zanjo so na Koroškem posneli videospot, v katerem je Katja prevzela vlogo vedeževalke. Kot rečeno, je glasbo zanjo napisal Korošec, besedilo je delo Vere Šolinc, aranžma pa delo Luke Krofa. Skladbo so posneli pri Tadeju Miheliču v njegovem M-MEDiA Recording Studiu.