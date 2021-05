Ob snidenju v Drami mi srčna Ljubljančanka navdušeno pove: »Ravnokar sem se vrnila iz Beograda, kjer smo imeli na filmskem festivalu FEST premiero filma Zastoj Vinka Möderndorferja. To je bilo moje prvo potovanje po zelo dolgem času, se pravi od prvega zaprtja marca lani. Projekcija filma je potekala v kinematografu, pred gledalci, in svet se je za hip zazdel skoraj normalen.« Ko se spomni na zadnji dogodek, pa mi reče: Veseli se umetnosti v vseh smereh in dimenzijah. Foto: Igor Modic»Korona nam je vzela gledališče, kino, koncerte in številne druge kulturne prireditve. Pompo...