Nevarnosti spletnih zlorab: Otroke je treba seznaniti s tveganji

Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani), uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so letos na fakulteti za družbene vede v Ljubljani organizirali že 13. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na spletu. Namenjen je bil predvsem organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam.

Udeležence so najprej nagovorili Andreja Jaklič, prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje s fakultete za družbene vede, Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, in Damjan Petrič, direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, nakar so problematiko obdelali domači in tuji gostje.

Izkoriščanje mladih

Kriminologinja dr. Elena Martellozzo z britanske Univerze Middlesex FOTO: Middlesex University

Kriminologinja dr. Elena Martellozzo z britanske Univerze Middlesex je najprej izpostavila skrb vzbujajoče posledice spletnega spolnega napeljevanja otrok, pri katerem storilci izkoriščajo digitalne platforme za manipulacijo in izkoriščanje mladih. Nato je predstavila še študijo vpliva uporabe pornografije na čustveni, psihološki in socialni vidik razvoja otrok in mladostnikov. Pornografija je po njenih besedah osrednji vir spoznavanja s spolnostjo za mnogo mladih, saj jo odkrijejo, še preden se srečajo s spolnostjo – morda celo preden se poljubijo ali držijo za roke s partnerjem.

Emilie Coomans iz belgijske organizacije za pogrešane in spolno izkoriščane otroke Child Focus FOTO: Child Focus

Emilie Coomans z belgijske organizacije za pogrešane in spolno izkoriščane otroke Child Focus je predstavila hitro naraščajoči fenomen transakcijskega sekstanja – izmenjave spolnih vsebin za denar. Za omejevanje tega pojava je po njenih besedah ključno več transparentnosti glede delovanja algoritmov družbenih omrežij in ustrezni ukrepi ponudnikov internetnih storitev. Otroke in mladino moramo podpirati pri razvijanju njihove spolne identitete v varnem okolju in se z njimi pogovarjati tudi o transakcijskem sekstanju in z njim povezanimi tveganji. Na družbeni ravni pa je ključno ozaveščanje o spolnih stereotipih in seksualizaciji kulture.

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinična psihologinja FOTO: Poliklinike za zaščito otrok in mladih Zagreb

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinična psihologinja s Poliklinike za zaščito otrok in mladih Zagreb, je govorila o vplivu pandemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov na doživljanje in izkušnje otrok, žrtev spletnih spolnih zlorab. Pojasnila je, da je pandemija olajšala dostop storilcev do potencialnih žrtev ob hkratnem omejenem dostopu slednjih do zaščite ter oteženem sodelovanju podpornih služb zaradi omejitev gibanja. Po pandemiji po njenih besedah obstajajo pomembne razlike med dejansko razširjenostjo spletnih zlorab in številom uradnih poročil o teh primerih. Zato je pomembno pridobivati podatke neposredno od otrok, izvajati retrospektivne študije in upoštevati družbeni, družinski in psihosocialni kontekst v posameznih državah.

Analize in pomoč

Ajda Petek, sodelavka Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si FOTO: Linkedin

Ajda Petek, sodelavka Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je na posvetu predstavila raziskavi med slovenskimi mladimi – o spletnem nasilju zaradi spola in o spletni pornografiji, opravljeni v okviru fakultete za družbene vede. Prva je kvalitativna raziskava, s katero so prek intervjujev z deklicami, najstnicami in študentkami ter prek fokusnih skupin s starši, učiteljicami in učitelji ter relevantno stroko dobili edinstven vpogled v dojemanje, doživljanje in izkušnje s spletnim (spolnim) nasiljem zaradi spola. V drugi pa so med osnovnošolskimi in srednješolskimi najstniki in najstnicami raziskovali njihove izkušnje, navade, stališča in odnos v povezavi s pornografijo na spletu.

Rok Gumzej iz Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout je predstavil digitalni svet mladih, težave, na katere lahko v njem naletijo, in kako se pred njimi čim bolje zaščititi. Raziskuje tudi trende in prihodnost virtualnih skupnosti, ki se danes že kažejo v obliki metaverzuma in okolij navidezne resničnosti.

Na družbeni ravni je ključno ozaveščanje o spolnih stereotipih in seksualizaciji kulture. FOTO: Getty Images

Tveganja za spolne zlorabe otrok na spletu v zadnjih letih naraščajo tako zaradi tehnoloških inovacij kot tudi družbenih kriz, kot je bila pandemija covida-19. Na srečo pa nova niso samo tveganja, ampak tudi orodja, ki lahko pomagajo. Ključni novi orodji, ki sta na voljo tudi slovenskim uporabnikom in uporabnicam, sta storitvi za preprečevanje in odstranjevanje deljenja posnetkov intimne narave Take It Down (takeitdown.ncmec.org) in StopNCII.org (stopncii.org), ki sta na voljo tudi slovenskim uporabnikom. Storitvi delujeta tako, da mladostnik s pomočjo aplikacije naloži digitalni odtis intimnega posnetka oziroma fotografije, ki je bil objavljena na spletu ali za katero ga skrbi, da bi lahko bil. Spletna družbena omrežja s pomočjo odtisa ne dovolijo objave spornega posnetka ali pa ga, če je že bil objavljen, samodejno odstranijo.

Posnetek spolne zlorabe Posnetek spolne zlorabe otroka je vsakršno gradivo, ki kakor koli prikazuje mladoletno osebo, ki je udeležena v resničnih ali simuliranih spolnih dejanjih, realistične podobe neobstoječega otroka v nedvoumnih spolnih dejanjih, ali pa otrokove spolne organe predvsem za spolne namene. Izraza »otroška pornografija«, ki je bil pogosto uporabljen v preteklosti, ne uporabljamo več, saj odvrača od resnosti problema. Zakaj prijaviti posnetek spolne zlorabe otroka, če naletimo nanj? S prijavo omogočimo preiskavo domnevnega kaznivega dejanja, pregon storilca ter odstranitev sporne vsebine, če se izkaže, da gre res za gradivo spolne narave, ki vključuje mladoletne osebe. Prijava lahko privede tudi do identifikacije spolno zlorabljenega otroka na posnetku/fotografiji in s tem do zaščite otroka pred nadaljnimi zlorabami.

Ključna je preventiva

Ne glede na nova in naraščajoča tveganja ostajajo načela, s katerimi lahko starši na ključen način preventivno delujejo, enaka in na neki način preprosta. Najprej je pomembno, da se sami seznanijo s tveganji, ki prežijo na njihove otroke na spletu, in o možnosti za ukrepanje v primeru incidentov. Nato je treba s tveganji seznaniti otroke, pri čemer je ključno, da si prizadevajo za odnos zaupanja, pri katerem se bo otrok, če se bo na spletu znašel v stiski, nemudoma obrnil nanje. Če so bili vaši otroci žrtve kaznivega dejanja, o tem obvestite najbližjo policijsko postajo. Le skupaj bomo lahko olajšali situacijo vsem otrokom, ki se znajdejo v položaju, ko ne najdejo več rešitve, še pravijo pri Spletnem očesu.