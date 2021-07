Začele so se že 32. olimpijske igre po vrsti, Tokio jih po letu 1964 gosti še drugič. Vanje so vložili veliko, tako denarja kot znanja, predvsem pa so se jih iskreno veselili. Danes žal ni tako, covid-19 je na glavo obrnil tudi športni svet. Če bi jih danes vprašali, kaj naj se naredi z igrami, bi bil verjetno rezultat referenduma kar jasen: plebiscitarni ne. Izredne razmere Japonske oblasti so pričakovano uvedle stroga pravila za vstop v državo vsem udeležencem. Brez dveh negativnih PCR-testov ni mogoče na pot, prvi je na vrsti ob pristanku v Tokiu ali na katerem od sosednjih letališč...