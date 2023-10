Valentina Plaskan: Sašo Hribar je bil borec za pravico in resnico. Verjel je v kakovostno delo

Po spremembi vodstva RTV Slovenija in prihodu nove vršilke dolžnosti urednice informativnega programa TV Slovenija Polone Fijavž so se začele na nacionalki vrstiti številne kadrovske spremembe. Med zamenjanimi in odstavljenimi se je znašla tudi 31-letna voditeljica in urednica TV Dnevnika Valentina Plaskan, ki je novembra lani na RTV Slovenija prestopila s Planet TV, že dlje pa je sodelovala z RTV Slovenija v oddaji Radio Ga Ga. Le nekaj dni po odstavitvi se je 31-letna novinarka, igralka in voditeljica zgrudila v prostorih nacionalke in doživela kolaps, odpeljati so jo morali na urgenco v lju...