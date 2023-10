Razkrivamo avtorja pretresljive fotografije novinarke RTVS: Obžalujem ...

Pred tedni se je v javnem zavodu RTV Slovenija pripetil dogodek, zaradi katerega je morala posredovati reševalna ekipa. V stiski se je znašla voditeljica in novinarka Valentina Plaskan. Kaj hitro so zaokrožile tudi fotografije novinarke, kako onemogla v avli na Kolodvorski ulici čaka na pomoč. Kdo je posnel te fotografije in kaj je bil njihov namen?

Avtor pretresljive fotografije takrat še ni bil znan. Za Slovenskenovice.si je pred dnevi spregovorila tudi Plaskanova. Vprašali smo jo, kaj si misli o kroženju teh po javnosti. Valentina je dejala, da jo je pretresla javna objava njenih fotografij v tako nemočnem stanju: »Žal mi je, da je dogodek in tudi fotografije del javnosti zlorabil za obračunavanje in politiziranje dogajanja, namesto da bi se ukvarjali z dejstvi. Težko tudi razumem, da posamezni "novinarji" celo v profesionalnem okolju prav v vsakem dogodku iščejo podlago za poustvarjanje razdora in domnevnih ideoloških delitev, ki bi morale ostati v prejšnjem stoletju ali vsaj pred vrati samostojne države. Milo rečeno razčlovečujoče je, da ti kar tako "za zraven" brez slabe vesti prilepijo še "domnevno" politično konotacijo, predvsem pa s takšnimi nepreverjenimi trditvami zavajajo javnost.«

Po objavi pogovora v našem spletnem mediju se je odzvala RTV Slovenija. Med drugim so zapisali: »Uredništvo Informativnega programa Televizije Slovenija obžaluje, da so se fotografije, za katere je sama prosila kolega, da jih posname z namenom dokumentiranja njene zdravstvene stiske, znašle v javnosti.«

Kolega ji je priskočil na pomoč

Ni skrivnost, da je kolegici na dan stiske na pomoč priskočil kolega novinar Luka Svetina, in jo tudi pospremil v bolnišnico, kjer tudi z njo čakal na preiskave. Na naše vprašanje, ali drži, da je avtor fotografij, ki so zaokrožile, nam je pritrdil: »Valentina Plaskan je res prosila naj se njeno zdravstveno stanje dokumentira v morebit kakršnemkoli dokazovanju, kar ji je svetoval odvetnik, pa tudi njen sindikat. S fotografijo je bil seznanjen ozek krog ljudi, žal jo je nekdo posredoval Požarju, kar obžalujem, enako tudi Valentina.« Kdo je fotografije preposlal naprej, mu ni znano, nam je zatrdil.

Mimogrede: izvedeli smo še, da si je Valentina Plaskan dovolj opomogla in se te dni menda že vrača nazaj v službo.