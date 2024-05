Po odmiku iz Ljubljane je Gašper Mihelič iz dueta 2B našel kreativni zagon

Po albumu Eksplozija emocij, ki je izšel lani, in singlu Do 5. dimenzije, ki se je uvrstil med najboljših deset skladb leta 2023 ter prejel številne nagrade, se je dvojec 2B vrnil na glasbeno prizorišče z novo skladbo in videospotom. Najnovejši elektro pop singel Pustolovsko srce odraža prepoznavno ustvarjalnost in eksperimentalni pristop dvojca h glasbi. S svežim zvokom, jasnim sporočilom in nalezljivim refrenom nas brata Gašper in Primož Mihelič vabita, da se prepustimo svojemu pustolovskemu duhu. Gašper o novi skladbi razkrije: »Pesem Pustolovsko srce je nastala kot oda vsem puncam, ki rade potujejo, in nam fantom, ki za njimi jočemo.« Z Belokranjcem se pogovoriva, ali bo tudi on imel pustolovsko srce v teh dneh. »Za prvomajske praznike bom malo tu, malo tam. Začnem v Vinici, kjer poleg prvega maja praznujemo tudi 105. obletnico Viniške republike. Gre za kar veliko prireditev, pri kateri sodelujeva oba z bratom.«

Pesem nastala v gostilni

Oda pustolovskim dekletom bratov Mihelič je nastala med pogovorom, saj menda včasih tudi moški potočijo kakšno solzo. »V gostilni smo s kolegi debatirali, kaj je kaj novega. Eden je pojamral, da ga skrbi, ker je njegova punca šla za nekaj časa v tujino in da upa, da si ne bo tam koga našla, da se vrne nazaj. Zgodba se mi je zdela zanimiva in vredna pesmi, takoj me je navdihnila, da sem napisal tekst. Ta je pozneje dobil tudi glasbo, ki sva jo s Primožem zapakirala v en lep in poslušljiv pomladni song.«

Zadnje čase vse raje potuje, v prihodnosti načrtuje še več poti, nam je zaupal. FOTO: Igor Modic

Pustolovsko srce tako govori o punci, ki je šla v tujino, da bi našla samo sebe in dobila novo izkušnjo, pove sogovornik: »Na drugi strani pa je tu tudi fant, ki hrepeni po njej in jo kliče: 'Ko prispeš, mi pošlji sms.' Kar je tudi glavni hook v refrenu.« Zapoje refren in pove: »Glavno sporočilo pesmi je zaupanje, ki ima seveda tudi svoj rok trajanja. Če nekoga počakaš, je fer, da se tudi ta izjasni glede svojih čustev.«

Pesem spremlja videospot, posnet v slikoviti Šrilanki. »Ker sva zadnjih pet videospotov uspešno posnela v sodelovanju z najinim režiserjem Jurijem, sva ga tudi tokrat, čeprav je šel na dopust v Šrilanko, ujela in ga zaposlila, da posname video. Bilo je res naključje, da imava pesem s tematiko o potovanju in je on ravno v Šrilanki. Zgodilo se je ob pravem času, na pravem mestu,« pripoveduje z nasmehom. »Pokrajina tokrat v najinem videu res pride do izraza. Take eksotike, barv in slikovitosti ... v Sloveniji ne bi mogli dobiti.«

Šrilanka ga je kupila

Videospot ne le vizualno dopolnjuje skladbo, temveč prinaša tudi čarobno izkušnjo za oči in dušo. »Šlo je za, kot bi pri nas rekli, 'drži ga, lovi ga' trenutek. Dobila sva super rezultat.« Gašper za zdaj še ni bil v Šrilanki. »Imam pa veliko željo iti tja, sploh zdaj, ko imamo tak videospot in pesem. Me je čisto kupila,« se iskreno nasmehne. »Zadnje čase vse bolj rad potujem, v prihodnosti imam pa v načrtu še več. To sem si obljubil sam pri sebi. Pa ne samo po Evropi, ampak tudi še kam bolj na toplo in dlje.«

Slovenijo bo zastopal na Mondoviziji v Novem Sadu. FOTO: Igor Modic

Čaroben svet pustolovščin ga vse bolj mika. »Zaenkrat sem prepotoval sedem držav: Italijo, Francijo, Avstrijo, Srbijo, Makedonijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino. V kratkem načrtujem še Združeno kraljestvo, ki je že nekaj časa na mojem seznamu želja.« Najbolj ga je prevzela Francija. »Navdušile so me pokrajina, gostoljubnost in pestra kulinarična ponudba. Sam tudi zelo rad kuham, tako da je to bilo kot pisano zame.« Ob tem mi zaupa še zanimivo anekdoto. »Ko smo bili v Franciji, na Azurni obali, sem se kopal v morju, ki je imelo približno 11 stopinj. Tu se verjetno ne bi, ker imam raje toplo vodo. Tako mesto ti pa da en drug adrenalin, da to narediš,« se nasmeji. Seveda me zanima, ali je tudi on pustolovec na potovanjih? »Čisto odvisno od tega, s kom sem. Sam nimam nekih zadržkov pred pustolovščinami, so večje doživetje, kot pa če imaš vse splanirano in te čaka soba v hotelu. Po drugi strani pa tudi to kdaj paše, ko se ti ne da razmišljati in se prepustiš drugim, da te razvajajo.«

Odhaja na Mondovizijo

Vprašam ga, kaj vse je pri njem poleg Pustolovskega srca še novega. »V zadnjem letu, odkar sem se odmaknil od Ljubljane, sem se umiril in našel kreativni zagon, ki mi je že in mi odpira kar nekaj večjih projektov. Veliko pišem, zase in tudi za druge. Pred kratkim sva z bratom imela priložnost ustvariti glasbo za gledališko predstavo. Poleg tega se je ena izmed najinih skladb znašla tudi v reklamnem oglasu. Večinoma delam in se prepuščam toku, ki me nosi ... Ne vem še, kam, ampak, kot kaže, v pravo smer.«

Veliko pišem, zase in tudi za druge. Pred kratkim sva z bratom ustvarila glasbo za gledališko predstavo.

Ker sta z bratom predstavila novo pesem, ju bomo kmalu videli tudi na odrih. »S Primožem sva 2B koncerte v prvi polovici leta dala na pavzo in se posvetila novi glasbi in projektom. Od junija pa se obeta spet delovno in koncertno poletje, poleg tega imava v načrtu v jeseni večji koncert, z večjo zasedbo, v Ljubljani.«

Gašper Mihelič in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Pri večini projektov sodelujeta skupaj, pravi in doda: »Ti pa lahko izdam, da me jeseni čaka en večji projekt s skladateljem in dirigentom Gregorjem Zagorcem, ki me je povabil k sodelovanju pri svoji pesmi, za katero sem napisal besedilo in ki jo bom tudi odpel ter zastopal Slovenijo na Mondoviziji 12. septembra v Novem Sadu.« Preden se posloviva in Gašper odide nazaj v Belo krajino, še reče: »Ko prispeš, mi pošlji sms. Tako se glasi prvi stavek v refrenu nove pesmi Pustolovsko srce. Tudi če potujemo, ne pozabimo na tiste, ki jim ni vseeno za nas. Mala gesta, da si srečno prispel, nekomu veliko pomeni, tebi pa vzame samo par sekund. Mogoče še to: Življenje je potovanje, potuj s tistimi, ki so pripravljeni sprejeti tvojo radovednost in željo po raziskovanju.«