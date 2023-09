Po objavi našega pogovora z Valentino Plaskan na RTV Slovenija trdijo: »Izrekla je trditev, ki ni resnična«

Valentina Plaskan, ki ni več voditeljica osrednje informativne oddaje Dnevnik, je za Slovenskenovice.si razkrila svojo resnico o dogajanju na RTV Slovenija. Potem ko je državo pretreslo, da se je zgrudila na delovnem mestu, je ob opisu dogajanja, povedala, da je mislila, da doživlja infarkt in dodala, da je vse poletje, ko je bil velik del kolektiva informativnega programa na dopustu, delala po cele dneve, tako uredniško kot tudi voditeljsko in novinarsko, je bila že konec poletja na robu izčrpanosti.

Nevzdržne delovne razmere

Plaskanova je opisala tudi delovne razmere v informativnem programu nacionalke. »S strani nekaterih sodelavcev sem bila deležna tudi pavšalnih oznak o svojem delu, ki niso bile podkrepljene z dejstvi ali kakšno resnejšo analizo ... To so nedopustni pritiski, ki so bili seveda prisotni že prej, s strani manjšega dela kolektiva informativnega programa.«

RTV: izrekla je trditev, ki ni resnična

Te besede pa so zmotile RTV Slovenija. Tako so iz Službe za komuniciranje RTV Slovenija zapisali, da je Valentina Plaskan izrekla trditev, ki ni resnična: » …. ena od sodelavk je v ponedeljek name kričala na sestanku pred celotno redakcijo, kar tako.«

»To je neresnična trditev, ponedeljkov sestanek je potekal mirno, sicer z argumenti in protiargumenti, vendar na nivoju kulturne in profesionalne komunikacije. V Informativnem programu ne izvajajo pritiskov na svoje sodelavce, od vsakega sodelavca pa se pričakuje profesionalno opravljanje delovnih obveznosti. Uredništvo Informativnega programa Televizije Slovenija obžaluje, da so se fotografije, za katere je sama prosila kolega, da jih posname z namenom dokumentiranja njene zdravstvene stiske, znašle v javnosti. Tovrstno zlorabo zdravstvene stiske naše sodelavke obsojamo kot zavržno dejanje.«

Spomnimo, vršilka dolžnosti odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž je za naš portal dejala, da se je z razrešenimi voditelji Dnevnika in Odmevov, torej tudi z Valentino Plaskan, najprej pogovorila osebno. »Nisem želela, da o mojih odločitvah izvedo na hodnikih ali celo iz medijev, kar se je pri nas že dogajalo. Zelo pomembno se mi zdi, da je tak za urednika sicer težak pogovor opravljen osebno in človeško. Druga faza je bila pojasnjevanje odločitev kolektivu. In nazadnje smo obvestili javnost. Tako se mi je zdelo prav.«