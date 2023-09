Na dogodek s Plaskanovo se je odzvala Polona Fijavž: Izjemno me je pretreslo

V torek popoldne se je na številnih družbenih kanalih in medijih pojavila fotografija novinarke RTVS Valentine Plaskan, ki naj bi v prostorih nacionalke doživela kolaps. Odpeljali so jo na urgenco, a neuradno je že v domači oskrbi. Na fotografiji Plaskanova sedi v stolu v avli stavbe na Kolodvorski in deluje nekoliko šibko, zaradi domnevne slabosti pa ima na obrazu vrečko za bruhanje.

Novinarka in voditeljica je bila pretekle dni sicer odstavljena z vodenja osrednje informativne oddaje Dnevnik TV, a po novejši pogodbi ostaja voditeljica ostalih informativnih oddaj in pogovorov.

Na včerajšnji dogodek se je v sporočilu za javnost odzvala Plaskanova urednica oziroma vršilka dolžnosti odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Polona Fijavž.

Njeno pismo objavljamo v celoti:

»Z veliko človeškega in kolegialnega sočutja spremljam zdravstveno stisko, v kakršni se je znašla novinarka Informativnega programa TV Slovenija.

Javna objava posnetka novinarke v trenutku očitne zdravstvene stiske me je izjemno pretresla. Žal mi je, če se je to zgodilo znotraj hiše in brez njenega privoljenja. Nedopustno je, če se zdravje zaposlenih zlorablja, dostojanstvo vsakega zaposlenega je nedotakljivo.

Novinarji Informativnega programa in drugi zaposleni na Televiziji Slovenija delujejo v zelo stresnih razmerah in so pod velikimi obremenitvami in pritiski. Na zelo slabe pogoje dela, slabo vodenje, diskriminacijo, politične napade, tudi diskreditacije in kolektivni mobing v preteklosti, kolektiv Informativnega programa javno opozarja že skoraj dve leti. Mnogi zaposleni so bili zaradi izgorelosti več mesecev bolniško odsotni, okoli 20 novinarjev je podalo odpovedi delovnega razmerja. Tudi v preteklosti je že posredovala nujna medicinska pomoč. Zaradi neprofesionalnega kadrovanja in vodenja Informativnega programa so novinarji tudi razglasili stavko, njihove zahteve pa niso bile slišane niti upoštevane.

Spoštljivi medčloveški odnosi in zaupanje so ključni za profesionalno delovanje uredništva, vsakega kolektiva, ki je pri svojem delu soodvisen od dela drugega.

Upam, da si bodo številni kolegi, ki so imeli v preteklem letu in pol zdravstvene težave, opomogli, mi v uredniškem odboru pa bomo po najboljših močeh poskrbeli, da bomo njihove obremenitve prilagodili in se o odpravljanju razlogov zanje pogovarjali in dogovarjali sproti. Ob tem pozivam tudi javnost, naj spoštujejo dostojanstvo zaposlenih in se vzdržijo diskreditacij ter sovražnih sporočil.

Kot v. d. odgovorne urednice Informativnega programa 1. programa TV SLO 1 bom, če bom prejela večinsko podporo uredništva ob jutrišnjem izrekanju, pred tovrstnimi šikaniranji zaščitila vsakega zaposlenega in skupaj z uredništvom poskrbela za normalizacijo odnosov.«

