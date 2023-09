Drama sredi Ljubljane: Valentina Plaskan se je zgrudila

Kot so nam potrdili očividci, se je sredi Ljubljane zgrudila odstavljena voditeljica Dnevnika Valentina Plaskan. Kot smo že poročali, so bili na nacionalki o razlogih za takšno kadrovsko odločitev zelo redkobesedni. Potrdili so le, da pripravljajo nekaj voditeljskih in uredniških sprememb, o katerih bo javnost pravočasno obveščena.

Plaskanovo so odpeljali v ljubljanski klinični center.

Kaj se dogaja z zaposlenimi na RTV Slovenija, pred dobrim mesecem se je namreč podobno zgodilo voditelju Nejcu Krevsu, preverjamo na nacionalni RTV hiši. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Kdaj je prišla na RTV in kako so jo zaposlili

Sicer pa je Valentina Plaskan prišla na RTV Slovenija v času, ko je bil generalni direktor Andrej Grah Whatmough, direktor TV Slovenija pa Uroš Urbanija. No, še pred odhodom Graha Whatmougha in Urbanije je na javni televiziji dobila redno zaposlitev in sicer na delovno mesto voditelj osrednjih oddaj, ki je »uvrščeno v 48. plačni razred, ki po trenutni plačni lestvici znaša 2782,25 evra bruto«.