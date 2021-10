Odločali so milimetri in grami

Benjamin Martinčič iz ribiškega društva Solinar iz Strunjana je novi državni prvak v morskem ribolovu iz zasidranega čolna s palico. Na nedavnem 29. državnem prvenstvu je v dveh ribolovnih dneh tako po številu rib kot njihovi skupni teži premagal vso konkurenco. Drugi je bil Franko Frumen iz izolske Menole, tretji pa Jan Krajcar iz Solinarja.

Le drobiž

Glavna značilnost letošnjega finala državnega prvenstva, v katerem je nastopilo 10 ribičev, ki so si pravico avtomatskega nastopa zagotovili že z lansko uvrstitvijo med deseterico najboljših, in 20 ribičev, ki so se uvrstili iz dveh polfinalnih skupin, je izjemno slab skupni ulov. Vsi skupaj so sicer ujeli kar 612 veljavnih (merskih) rib, toda njihova teža je bila le dobrih 40 kilogramov. To pomeni, da je bila povprečna teža posamezne le 66 gramov. Edino zares solidno je ujel Andrej Kristan iz kranjskega društva ŠRD Kit, pa še ta je kot največja na prvenstvu tehtala le 323 gramov.





IB title 1 612 veljavnih merskih rib je tehtalo le 40 kilogramov.

Garal kot nor

Ker je bilo velikih orad, ribonov in menol malo, se je za najboljšo tekmovalno taktiko izkazala odločitev, da poskušaš ujeti čim več majhnih menol in ribonov, vmes pa upati, da bo na manjše koščke vabe prijela tudi kakšna večja riba. Benjamin Martinčič, ki je prvi tekmovalni dan v akvatoriju pred piransko cerkvijo ujel 19 rib, skupaj težkih 1559 gramov, je bil s tem hkrati tudi absolutni zmagovalec prvega dne. Uspeh je bil še toliko večji, ker je v istem čolnu s šestimi tekmovalci po hudem boju premagal večkratnega državnega prvaka in enega najuspešnejših slovenskih državnih reprezentantov Dejana Struno iz RPD Piran. Ta je ujel celo eno ribo več kot Martinčič, a so bile njegove manjše in so tehtale le 1345 gramov. To je bil tudi sicer najmočnejši čoln prvega dne, saj so v preostalih štirih zmagovalci ujeli le okoli kilogram veljavnih rib.

Drugi dan so organizatorji ribolovno cono prestavili v Piranski zaliv, kjer pa so bile ribe še drobnejše. Najboljši je bil Andrej Kristan iz Kita, ki je zmagal z 20 ribami, težkimi 1521 gramov. V drugih posameznih čolnih pa so si najboljši zmago zagotovili z ulovi, težkimi od 555 do 1030 gramov. Martinčič je s solidnim drugim mestom v čolnu in skupnim sedmim mestom drugega dne z lahkoto ubranil prednost prvega dne in postal novi državni prvak. Priznal je, da je za svoj prvi naslov v tej disciplini garal kot nor in da je moral večino ulovljenih menolic vreči nazaj, saj so bile podmerske (dolga mora biti najmanj 15 centimetrov). A merskih je bilo vseeno dovolj.



Med ženskami je izstopala Špela Puhov iz koprskega društva PLK, v močni moški konkurenci je osvojila končno sedmo mesto.

Država, zbudi se!

Glede na to, da je v Piranskem zalivu trideseterica najboljših slovenskih ribičev ulovila ogromno število komajda 15-centimetrskih rib in še nekajkrat več podmerskih (te so žive takoj vrgli nazaj), smo dobili še en dokaz, da se v tem zalivu zadržuje predvsem ribja mladež. Zato bi bilo več kot nujno, da država končno prepreči ribolov cipljev in spremljajočih rib, saj se v mrežah vsako leto znajde preveč orad, ribonov in ovčic, ki so tam v drsti ali v zimovališču, poleg tega pa še ves ribji drobiž. Ta konča kot zavržek in nahrani le galebe, hkrati pa ne dobi priložnosti, da zraste v večje ribe. Ribiške mreže koncesionarjev so namreč med 1. decembrom in 30. aprilom preveč neselektivne, večino teh gospodarskih ribičev pa zanima le izlov dražje bele ribe, za ciplje pa jim ni kaj dosti mar.





Uvrščeni na DP 2022 Poleg že omenjene trojice najboljših so si pravico avtomatskega nastopa v finalu državnega prvenstva v lovu rib iz zasidranega čolna s palico za leto 2022 zagotovili še Vinko Mojškerc (PLK), Nik Kocjančič (Menola), Andrej Kristan (KIT), Špela Puhov (PLK), Denis Patarčec (RPD Piran), Maj Gajser (Oradela) in Simon Oblak (RPD Piran). Vsi drugi pa si bodo morali pravico za preostalih 20 mest v finalu izboriti s kvalifikacijami v dveh predtekmovalnih skupinah.