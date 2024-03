Odlični kitajec z nemško optiko

Kitajski Xiaomi je konec februarja na Svetovnem mobilnem kongresu (MWC) v Barceloni predstavil svojo novo serijo premijskih pametnih telefonov, ki slišijo na ime xiaomi 14. V Evropo bosta prišla modela 14 in 14 ultra, na kitajskem trgu pa je na voljo še vmesni model 14 pro. Tokrat smo pod mastne prste dobili osnovni model xiaomi 14, ki ponuja vrhunske zmogljivosti in odličen nabor kamer v elegantnem in kompaktnem ohišju.

Odlične kamere

Zumiranje s xiaomijem 14: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Pa poglejmo najprej kamero, razvito v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica. Kot se je pokazalo že pri Huaweiju, dokler ga ni doletel ameriški embargo, je takšno sodelovanje lahko presneto uspešno. In tudi v primeru Xiaomija ni nič drugače. Nemški in kitajski inženirji so razvili leče z zelo nobel imenom vario-summilux, ki ga profesionalni fotografi še kako dobro poznajo iz Leicinega nabora vrhunskih in dragih objektivov. Hrbtno trooko kamero tako sestavljajo glavna širokokotna kamera, telefoto kamera s 3,2-kratno optično povečavo in ultraširokokotna kamera. Vse tri imajo po 50 milijonov slikovnih točk, kar uporabniku omogoča zelo uporabno zumiranje brez izgube kakovosti, glavna in telefoto kamera imata tudi optični stabilizator slike, medtem ko glavni leči pri samodejnem ostrenju pomaga še laserski avtofokus.

Vse tri kamere imajo po 50 milijonov slikovnih točk.

Fotografije, posnete s xiaomijem 14, so pričakovano odlične: ostre, podrobne, brez šuma in popačenj, z visokimi kontrasti in krasnimi barvami, pri čemer lahko izbiramo med dvema Leicinima načinoma zajemanja barv: avtentičnim in živahnim. Telefoto leča omogoča tudi odlične makro posnetke z razdalje desetih centimetrov. Zelo učinkovit je tudi nočni način fotografiranja, ki dela odlične posnetke z vsemi tremi kamerami (kar si lahko ogledate v galeriji). Edinole selfie kamera je nekako povprečna in po ničemer ne izstopa, a to ne pomeni, da ne dela dobrih fotografij. Zelo zadovoljni bodo tudi ustvarjalci videovsebin, saj telefon omogoča snemanje v ultravisoki ločljivosti 8K s 24 sličicami na sekundo z glavno kamero, prav vse pa so sposobne zajemati video v ločljivosti 4K s 60 fps.

Nadmočni procesor

Zaradi kompaktne oblike zelo lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Za super hitro delovanje skrbi najmočnejši Qualcommov procesor snapdragon 8 gen 3, testni primerek pa je bil opremljen z 12 GB delovnega pomnilnika in s kar 512 GB shrambe, pri čemer xiaomijevci poudarjajo, da si sistem iz notranjega pomnilnika lahko izposodi do 16 GB prostora, ki ga uporablja kot navidezni ram. Tudi slika je odlična, za kar poskrbi 6,36-palčni oled zaslon s 1200 x 2670 točkami in 120-herčnim osveževanjem, ki podpira tudi standard dolby vision. Baterija s kapaciteto 4610 mAh zagotavlja brezskrbno uporabo skozi ves dan, če je kriza, pa jo lahko zelo hitro (v 35 minutah od ničle do polnosti) nahranimo s priloženim 90-vatnim napajalnikom. Na telefonu teče operacijski sistem android z uporabniškim vmesnikom hyperOS, seveda pa je v telefon in aplikacije vgrajena tudi umetna inteligenca, ki, denimo, omogoča zapisovanje govorjene vsebine med videokonferencami v realnem času, opisno iskanje v zbirkah fotografij ter nove portretne kompozicije in manipuliranje z že obstoječimi fotografijami.

Elegantna oblika

Zumiranje s xiaomijem 14: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc

Vse skupaj je zapakirano v kompaktno ohišje, debelo le dobrih osem milimetrov, z ogrodjem iz aluminija in steklenimi površinami. Tukaj bi lahko omenili edino slabost telefona: na steklu se res pozna vsak prstni odtis. No, pa tudi cena ni ravno nizka: za model z 12+512 GB je treba odšteti 1099 evrov. A na koncu lahko sklenemo, da je xiaomi 14 nedvomno eden najbolje fotografsko opremljenih kompaktnih pametnih telefonov na trgu, saj konkurenca v takšnih priročnih dimenzijah ne ponuja takšnega nabora kamer.