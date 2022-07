Od maturantskih pripovedi do fantazije

Leigh Bardugo

Mladinska knjiga

Čeprav jo uvrščamo med mladinsko literaturo, je svetovna uspešnica priljubljena tudi pri odraslih. Opustošena Ravka je obdana s sovražniki, na dva dela pa jo seka Senčna globel, v kateri mrgoli ljudožerskih pošasti. Usoda dežele je na ramenih Aline Starkov, ki med reševanjem prijatelja v sebi odkrije nenavadno moč. Ta bi utegnila biti ključ do osvoboditve v vojni opustošene domovine. Odpeljejo jo na kraljevi dvor, da bi jo izurili za pripadnico griš, ki jih vodi skrivnostni Temačnik. A v tem razkošnem svetu nič ni tako, kot se zdi.

Založba Miš

Marnus ima dovolj tega, da je neviden, da živi v senci svojih bratov. Starejši brat je dober pri postavljanju plavalnih rekordov in lomljenju dekliških src. Mlajši brat je že zdaj premeten poslovnež, ki ga je z ukano pripravil do tega, da bo vse poletje pomival posodo. A ko se nekega jutra na pragu s peticijo pojavi dekle z imenom Leila, se začne nepričakovana pustolovščina. Marnus ima končno priložnost biti opažen.

Celjska Mohorjeva družba

V zgodbi spremljamo zadnji dan življenja glavnega protagonista Giacoma, ki sveže zaljubljen v Martino po zaključku mature komaj čaka na počitnice s prijatelji. V tem dnevu se sreča s svojim dekletom, ki je bilo v preteklosti žrtev spolnega nasilja, odigra pomembno nogometno tekmo, in čeprav ga že ves dan spremlja glavobol, ga to ne skrbi preveč, izposodi si očetov avto in se s prijateljem Fabionom poda na dolgo vožnjo proti Galipoliju. A Giacomo tja nikoli ne prispe …

Mladinska knjiga

Ni vse, kar je videti pošastno, zlo, vse pošteno pa tudi ni dobro. Včasih je namreč težko vedeti, kdo je dober in kdo je v resnici pošast. Geralt je eden zadnjih preživelih veščecev na Kontinentu in briljanten borec. Že v mladih letih je razvil nadnaravne sposobnosti in veščine za spopad z morilskimi zvermi in jih okrepil z dolgotrajnim treningom in skrivnostnim eliksirjem. Njegov edini namen je varovati dobro na svetu in uničiti podle zveri, ki napadajo nedolžne in pustošijo deželo.

Helen Rutter Fant, ki je vse spravljal v smeh

Hiša knjig

Billy Plimpton ima visokoleteče sanje: ko odraste, hoče postati slaven komik. Že zdaj pozna veliko šal, a se mu zdi, da mu na poti stoji velika težava: jecljanje. Billy sprva meni, da se bo s to težavo najlažje spopadel tako, da ne spregovori niti besede. Tako otroci na njegovi novi šoli ne bodo slišali, da jeclja. Toda kmalu ugotovi, da to ni najboljši način, kako se spopasti s težavami. (Če nič drugega, je zelo težko povedati šalo, ne da bi izustil eno samo besedo.) Na koncu bo izvedela vsa šola ...

Mladinska knjiga

Ne živita tako daleč narazen, a Will Grayson in Will Grayson iz predmestja Chicaga bi lahko živela na različnih planetih. Ko ju usoda pripelje na isto presenetljivo razpotje, se njuni življenji povežeta v nove in nepričakovane smeri. S pomočjo novih in starih prijateljev se Will in Will lotita romantičnih podvigov in epske produkcije najbolj neverjetnega srednješolskega muzikala v zgodovini.