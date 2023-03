Obožujejo ga brbončice, pa tudi koža

Vsi ga imamo radi, vsaj v kateri od mnogo možnih oblik priprave. Najmlajši ga običajno obožujejo kot pomfri, drugi pa še kot pire, pečenega v pečici ali praženega. Krompir je na slovenskem jedilniku nedvomno stalnica, saj redko manjka na krožniku, ne nazadnje zdravstveni podatki kažejo, da največ C-vitamina zaužijemo ravno po zaslugi te priljubljene zelenjave! Da mu ne bi delali krivice, bogat je še z vitamini B1, B3 in B6, pa z minerali, kot so kalij, fosfor in magnezij, ki skupaj krepijo zdravje, izboljšujejo počutje in blagodejno delujejo tudi na našo kožo. Zakaj torej ne bi še krompirju dali priložnosti, da se izkaže kot negovalno kozmetično sredstvo? Če smo se mazali že z vsemi mogočimi olji in sadeži, je skrajni čas, da preizkusimo še krompir! V nadaljevanju vam ponujamo recepte za učinkovite krompirjeve maske, ki bodo pričarale mladostno, sijočo, čisto in gladko kožo, odpravile zabuhlost okoli oči, ublažile posledice vnetij in pomagale upočasniti proces staranja.

S paradižnikom proti aknam

Tako kot krompir je tudi paradižnik bogat z antioksidanti, ki se bojujejo proti prostim radikalom, odganjajo bakterije in drugo nesnago s kože, s kislino pa odpirajo zamašene pore. Mešanico pripravimo iz žlice krompirjevega soka, žlice paradižnikove mezge in žlice medu. Za krompirjev sok, če vam je morda neznanka, potrebujemo en srednje velik krompir, ki ga operemo in olupimo ter mu odstranimo vse zelene dele in izrastke. Krompir zmeljemo in ga precedimo skozi gazo ali cedilo. Pozor, zaradi kisline velja previdnost, zato ob občutljivi koži dodamo nekaj več medu! Mešanico enakomerno nanesemo na obraz, speremo po 20 minutah. Postopek ponavljamo enkrat na dan (vsakokrat s svežimi sestavinami!), dokler se akne ne poslovijo.

Z limono za sijočo kožo

Tako limona kot tudi krompir uspešno odstranjujeta maščobo s kože obraza, odmašujeta pore in ohranjata ustrezno vlažnost. Potrebujemo po dve žlički krompirjevega in limonovega soka ter pol žličke medu. Sestavine dobro zmešamo in nanesemo na očiščeno kožo obraza in vratu. Po 15 minutah speremo z mlačno vodo. Masko uporabimo vsakih nekaj dni. Če nam kislina draži kožo, lahko limonov sok razredčimo z vodo!

Z ovsenimi kosmiči nad mastno kožo

Krompir in ovseni kosmiči učinkovito vpijejo odvečno maščobo in obenem odpravijo umazanijo. Ovsena kaša hkrati kožo vlaži in zavira izločanje sebuma iz lojnic. Masko pripravimo iz treh olupljenih in kuhanih krompirjev, dveh žlic mleka, žlice ovsenih kosmičev in žličke limonovega soka. Krompir pretlačimo in dodamo preostale sestavine ter mešamo, da dobimo gladko pasto. To nanesemo na obraz, po 30 minutah speremo z mlačno vodo. Masko si pripravimo dvakrat na teden in tako preprečujemo kopičenje maščobe na koži obraza.

Z riževo moko nad pigmentne madeže

Krompirjev sok pomaga pri odpravljanju temnih madežev, medtem ko riževa moka odstranjuje odmrle celice in gladi kožo. Limonov sok oži pore, med pa ohranja vlažnost kože. Potrebujemo po žličko vsake sestavine: povežemo jih jih v gosto zmes, enakomerno nanesemo na obraz in pustimo, da se posuši. Čez 15 minut dodamo malce vode in s krožnimi gibi opravimo še piling, da z obraza zares odstranimo vse nečistoče in pričaramo sijoč videz. Takšna nega zadostuje dvakrat na teden.

Z jagodami do mladostnega videza

Jagode pomagajo odstranjevati odmrle celice s kože, poleg tega pa so bogate z vitaminom C in folno kislino ter antioksidanti, ki kožo varujejo pred škodljivimi učinki UV-sevanja. Maska bo spodbudila proizvodnjo kolagena in ublažila videz gub, pripravimo pa jo iz nasekljanega surovega krompirja, dveh jagod in žličke medu. Mešanico nanesemo na obraz in vrat ter speremo po 20 minutah.

S kurkumo proti bakterijam

Kumarični sok kožo očisti in zgladi, medtem ko limonov in krompirjev sok pomagata odmašiti pore in odstraniti odvečno maščobo. Za svetlejši odtenek dodamo še kurkumo, ki deluje protibakterijsko in protivnetno. Potrebujemo po dve žlici krompirjevega in kumaričnega soka, žlico limonovega soka in ščepec kurkume. Nanesemo na obraz in po 20 minutah nežno speremo z mrzlo vodo. Masko si pripravimo dvakrat na teden.

Z mandljevim oljem proti izpuščajem

Krompirju se pridružita med in mandljevo olje, ki še okrepita antioksidativni učinek, obenem pa kožo ohranjata gladko, odpravljata izpuščaje in nečistoče ter gladita gube. Surov krompir olupimo in nastrgamo in zmešamo z žličko medu in žličko mandljevega olja. Nanesemo na obraz in pustimo delovati pol ure. Masko si pripravimo dvakrat na teden.

Z jogurtom nad znake staranja

Jogurt vsebuje mlečno kislino, ki kožo čisti in oži pore, obenem pa zavira delovanje prostih radikalov ter tako preprečuje poškodbe in upočasnjuje proces staranja. Dve žlici čvrstega jogurta združimo s polovico olupljenega in nastrganega krompirja ter nanesemo na obraz ter po 20 minutah speremo. Masko si pripravimo dvakrat na teden.