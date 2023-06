Nov začetek za vsak odnos

Včasih je sicer najbolje prekiniti odnos s prijateljem, stranko ali celo družinskim članom, a kdaj pa kdaj se zgodi, da je vse, kar potrebujemo, (kratek ali daljši) odmor. Svoj odnos lahko ponastavimo in tako začnemo na drugi stopnji intimnosti s to osebo.

Spremembe

Ponastavitev in redefiniranje odnosa sta lahko še posebno koristna za občutljive in empatične ljudi, ki lažje zaznajo in celo začutijo energijo in čustva drugih ljudi v svoji okolici. Ker imajo občutljivi ljudje, kot so empati, neobičajno tesne povezave z drugimi, se ponastavitev odnosa lahko izkaže kot dobra občasna tehnika čustvenega očiščevanja, ne glede na to, ali vas druga oseba frustrira ali ne. Z naslednjimi nekaj koraki lahko naslednjič, ko boste čutili, da potrebujete spremembo, zase ustvarite zdravo okolje. Opazujte, kako čutite do druge osebe, ko ustvarjate svoj prostor. Morda jo boste bolj cenili in se spet spomnili, kaj imate na njej radi. Lahko pa boste ugotovili, da mora ta oseba zavzeti veliko manj prostora v vašem življenju. Ljudje in odnosi so nepopolni in neurejeni, zato gremo vsi skozi faze, ko moramo stvari počistiti.

Premišljeno se odločite za ponastavitev razmerja

Ne glede na to, ali res uživate v tej osebi, a potrebujete samo več zdravega prostora, ali pa se resno sprašujete, ali je ta odnos sploh uspešen, je pomembno, da si razjasnite v mislih, svojem dnevniku ali v pogovoru z nevtralno osebo, ki vam je v podporo, da se morate (začasno) umakniti iz odnosa. Na to glejte kot na odločitev, ki vam bo pomagala, da boste bolj čustveno zdravi, enako kot vam lahko pomaga nov način prehranjevanja ali pa varčevanja denarja.

Manj časa porabite za njihovo energijo

Ustvarite prostor zase tako, da ne odgovarjate takoj na njihova sporočila, e-pošto ali telefonske klice. Če gre za prijatelja, ki ga pogosto vidite v družbi, se elegantno izognite nekaterim obveznostim. Če s to osebo živite, je vaš sostanovalec ali družinski član, se navadite, da sami opravljate opravke, preživljate čas z drugimi ljudmi stran od doma in imate samostojne hobije, kot je vrtnarjenje, kuhanje ali pisanje.

Manj časa namenite razmišljanju o njih

Kamor gredo naše misli, tja teče naša energija. Ali si poskušate od nekoga oddahniti, vendar zaseda veliko vašega mentalnega prostora? To je popoln izgovor za vadbo tehnik čuječnosti, kot je preusmeritev uma drugam, ko opazite, da se osredotočate na to osebo, ali utišanje uma z meditacijo.

Opomnite se, da niste odgovorni za to osebo

To je lahko izziv, še zlasti če ima nekdo posebno težko obdobje ali če se je močno zanašal na vas. Poskusite ponuditi kakovostno podporo namesto kvantitativne in to osebo spodbudite, naj poišče podporo kje drugje, morda pri kakšnih strokovnjakih. Namesto da poskušate spremeniti drugo osebo, jo sprejmite bolj takšno, kot je, in tudi to, kje je v svojem življenju.

Vadite pričevanje in opazovanje namesto čutenja in vpijanja

Empati in drugi zelo občutljivi ljudje so lahko naravno naravnani, da čutijo in absorbirajo energijo in čustva okoli sebe – in to ni slabo. Lahko vas čutenje z drugimi napolni, ne glede na to, ali ti ljudje čutijo vesela čustva ali boleča. Toda ko ponastavljate odnos, vadite več pričevanja in opazovanja pri tej osebi. »Stopite« raje v svojo glavo kot v srce, bodite radovedni glede tega, kaj čutijo, in ostanite nevtralni.

Na zdrav način se osredotočite nase

Občutljivi ljudje, ki so tudi zelo sočutni, se lahko včasih preveč osredotočijo na potrebe in občutke drugih ljudi, medtem ko se njihove potrebe in občutki izgubijo. Ko ponastavljate odnos, izkoristite to kot ključni trenutek, da izboljšate svojo skrb zase in daste prednost svojim ciljem in željam. Ponastavitev razmerja je lahko čas za preusmeritev nagnjenj, ki jih imate, da pretirano dajete.

Ne izginite iz življenja te osebe

Če je le mogoče, poskusite sogovorniku sporočiti, da potrebujete nekaj časa (in prostora), namesto da bi preprosto izginili iz njihovega življenja. »Ghosting« je boleča izkušnja za vse. A to ne pomeni nujno, da jim poveste, da ponastavljate vajin odnos. Lahko jim preprosto poveste, da ste zaposleni, utrujeni ali da se vam osebno veliko dogaja in se morate umakniti. Del ponastavitve odnosa je lahko ponovna vzpostavitev zdravih meja. Normalno in zdravo je, da imajo ljudje obdobja umikanja in ustvarjanja prostora v odnosih.

Preživite čas z drugimi ljudmi

Imate kakšnega starega prijatelja, s katerim se lahko srečate na pijači ali pa celo videoklepetu? Ali pa imate novega znanca, ki ima potencial, da bi bil dober prijatelj, vendar preprosto niste imeli prostora ali časa za raziskovanje (novega) odnosa? Poskusite se pridružiti kakšni spletni skupini ali sodelujte kot prostovoljec v svoji skupnosti. Želja po ponastavitvi razmerja je želja po ustvarjanju večjega ravnovesja in na splošno smo bolj uravnoteženi, ko se ne zanašamo na eno osebo, da bo zadovoljila vse potrebe našega odnosa. U. J.