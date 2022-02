Niso se osramotili na olimpijskih igrah

Ko je Peking dobil organizacijo zimskih olimpijskih iger, je bil za gostitelje velika zagata hokej na ledu. Eden najpopularnejših zimskih športov je bil na Kitajskem na zelo nizki ravni. Kaj storiti, so tuhtali organizatorji. Ali naj sploh nastopijo na igrah in dovolijo, da jim nasprotniki na vsaki tekmi nasujejo na desetine golov, ali naj prepustijo svoje mesto na igrah. Na koncu so se odločili, da bodo najprej oblikovali profesionalno moštvo. Zlasti v Kanadi in ZDA so začeli iskali hokejiste, ki so imeli vsaj nekaj kitajske krvi, pa čeprav v tretjem ali četrtem kolenu, ali pa igralce, ki bi...