Nadvojvoda Janez je skozi skalnato sotesko speljal cesto

Nasproti vhoda v jamo Huda luknja stoji spomenik nadvojvodi Janezu, s polnim imenom Janez Habsburško-Lotarinški, ki je bil pobudnik in podpornik gradnje ceste skozi sotesko. Kot pišejo viri, je bilo to nujno zaradi povečanega prometa. V bistvu »ena taka zgodovinska predhodnica tretje osi«, pravijo domačini. Nadvojvoda Janez je bil svetovljan in vsestranski raziskovalec. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena Cesto so začeli urejati v začetku 19. stoletja, nekoliko pozneje, leta 1899, pa se ji je pridružila tudi železnica Velenje–Dravograd. Slednjo so leta 1969 ukinili, zdajšnja cesta skozi so...