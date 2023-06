Načela uspešne športne vadbe

Vadba in počitek, z roko v roki. Naslednji trening lahko začnete šele, ko ste si opomogli od prejšnjega. To je verjetno najbolj podcenjeno načelo treninga. Če je čas okrevanja po vadbeni obremenitvi prekratek, tvegate, da se kljub vnemi za trening ne boste izboljšali. Če čakate predolgo, se spodbuda izgubi in telo se ponovno prilagodi v napačno smer. Nagnjeni smo k temu, da se vedno gibljemo z enako intenzivnostjo. Ta ni niti zares visoka niti zares nizka. Toda prav to bi moral biti cilj: z različnimi oblikami treninga morate poskušati pokriti celoten spekter intenzivnosti in se čim bolj izogibati mešanju področij znotraj treninga. Z drugimi besedami: odločite se za cilj treninga in poskušajte preprečiti, da bi vsako enoto na koncu znova izvedli z enako intenzivnostjo.

Tri proti ena

Vadba za vzdržljivost poteka predvsem v aerobnem območju. In da bi kar najbolje izkoristili prednosti osnovnega treninga, je priporočljivo, da pri treh od štirih enot zavestno ohranjate nizko intenzivnost. Tako se telo nauči energijo pridobivati čim bolj s presnovo maščob in varčevati z glikogenskimi zalogami. Ena od štirih enot je lahko, pravzaprav bi morala biti, intenzivna. Izvedite jo tako, da bo to za vas izziv in da bo ustvarjena spodbuda za srčno-žilni sistem in pljuča, mišice in vse druge vključene dele telesa.

Povečajte najprej pogostost, nato trajanje, nato intenzivnost. To je recept za zdravje. Najprej poskusite povečati frekvenco: na primer 4 enote na teden namesto 3. Ko dosežete zase maksimalno število treningov na teden, povečajte trajanje posameznih enot. V idealnem primeru za le od 10 do 15 odstotkov na enoto. In šele čisto na koncu prilagodite intenzivnost in posamezne enote opravljajte nekoliko bolj intenzivno.

Povečevanje naj bo postopno, da se vaše telo navadi na dodatno obremenitev, in vedno izvajajte le eno prilagoditev, preden se lotite naslednje. Če se pojavijo simptomi, uporabite obraten vrstni red: zmanjšajte intenzivnost pred trajanjem in pred pogostostjo.

In še to: vsako leto si vzemite od dvo- do štiritedenski odmor od treninga, da si boste lahko popolnoma opomogli, fizično in psihično. V tistem času bodite kot začetnik v rekreaciji.