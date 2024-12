Mokre sanje Potepinov

Ansambel Potepini je letos na glasbeni sceni natanko deset let, s svojo energijo, drugačnostjo in prepoznavnim štiriglasnim petjem pa razveseljujejo ljudi tako na veselicah kot raznih praznovanjih po vsej Sloveniji.

»Počasi se poslavljamo od letošnjega leta, zato smo se odločili, da posnamemo še zadnjo skladbo letos. Gre za polko z naslovom Mokre sanje, ki smo jo sicer želeli izdati že poleti, a smo bili z nastopi in drugimi zasebnimi obveznostmi tako zasedeni, da nam to ni uspelo. No, zdaj pa je skladba že med poslušalci in prvi odzivi tistih, ki so ji prisluhnili, so odlični,« pravijo Teo Vranc, Matjaž Gašparič, Rok Novak, Aljaž Dremel in najnovejši član Blaž Jamnikar Pukl. V pesmi Mokre sanje se, kot pravijo fantje, lahko najde slehernik. Predvsem pa tisti, ki jim je prvi pogled na čedno dekle spodnesel tla pod nogami. Pa naj bo to v fitnesu ali na kakšni veselici. Zato fantje s pesmijo sporočajo vsem, naj se prepustijo ritmu polke in v njej uživajo vsak trenutek.

Počasi se poslavljamo od letošnjega leta, zato smo se odločili, da posnamemo še zadnjo skladbo letos.

Kot pravijo Potepini, se po napornem letu z veliko nastopi vračajo na stara pota. Kar pomeni, da bodo še ustvarjali nove avtorske skladbe, ki jih tudi v preteklosti ni manjkalo. Z novo skladbo si želijo biti prisotni po vsej Sloveniji. »Upamo, da si jo bodo marsikje z veseljem zavrteli in ob njej prepevali,« pravita avtorja besedila in melodije bas kitarist in pevec Teo Vranc ter pevec Matjaž Gašparič; Vranc je poskrbel za aranžma skladbe in jo v domačem studiu tudi posnel, tako da je v celoti nastala v domači hiši ansambla. Za miks in mastering je poskrbel vrhunski Tadej Mihelič v svojem M-MEDiA RecordingStudiu.

Kot še povedo člani ansambla Potepini, z novo skladbo uradno predstavljajo tudi novega člana Blaža Jamnikarja Pukla, s katerim so se ujeli v trenutku. »Je človek z velikim srcem in neverjetnim darom za glasbo,« ga pohvalijo fantje, ki prihajajo iz okolice Velenja, s petjem in drugačnostjo ter prepoznavnim melosom pa že desetletje razveseljujejo poslušalce po vsej Sloveniji.

Spomnimo: na začetku leta so na radijske postaje poslali priredbo nekoč znane uspešnice skupine Gu-gu z naslovom Ljubil bi se, za katero je glasbo napisal Janez Bončina, besedilo Alenka Štebe, priredbo in aranžma pa je za Potepine priredil Vranc, ki je spisal tudi scenarij za videospot, tega so fantje posneli v hotelu Burger v Venišah. Videospot so posneli tudi za polko Mokre sanje. Tokrat je za scenarij poskrbel Matjaž Gašparič, za videoprodukcijo Timi Krhlanko, glavni vlogi pa so fantje zaupali Alji Vodeb in Aljažu Mraku.