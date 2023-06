Robert Smolnikar je glasbenik, komponist, aranžer ter izjemen virtuoz na klavirski harmoniki. Harmoniko igra tudi v ansamblu Štajerskih 7, pred tem pa tudi v ansamblu Marela ter ansamblu Vita Muženiča. Že leta 2017 je obudil svoj Trio Roberta Smolnikarja, v katerem sta ob njem še dva priznana glasbenika, in sicer Janez Repnik ter Matjaž Mrak, ki sta prav tako pustila pečat v dveh odličnih skupinah Štajerskih 7 in Slovenski muzikantje. Večina sklad na cedeju je novih. FOTO: arhiv ansambla Trio največ nastopa po Sloveniji, Avstriji in Nemčiji, kot člana Štajerskih 7 pa sta Robert Smolnikar in ...