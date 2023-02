Kot smo v preteklosti ugotovili že ničkolikokrat, smo okoli Eme in Evrovizije prav vsi strokovnjaki. Večina se za komentiranje (in usmerjanje) evrovizijskega šova čuti poklicane, ker gre za javno televizijo, torej se izbor plačuje z javnim denarjem – »našim« denarjem, kot radi poudarjajo nekateri. Ker gre za mednarodno tekmovanje, in predstavnik RTV Slovenija pravzaprav predstavlja Slovenijo, je do neke mere razumljivo, da se strasti kaj hitro razvnamejo, saj je Evrovizija bolj kot glasbenemu tekmovanju podobna kakšni športni olimpijadi. Že pogled na občinstvo razkriva, da po...