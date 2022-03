Med skoraj 22.000 lovci je po najnovejših podatkih 591 lovk. Čeprav njihovo število raste, pa je to še vedno večinoma moško poslanstvo, za mnoge tudi hobi ali šport. Zato so še toliko bolj zanimive zgodbe žensk, ki so se odločile postati članice zelene bratovščine. Ena takih je Maja Šolar, ki bo maja dopolnila 60 let, v Lovski družini Jezersko pa ima že 37 let lovskega staža. Na veliki kmetiji na Jezerskem z 20 hektarji pašnikov in kar 150 hektarji gozdov rodbine Kovkovih se je lovstvu prvi zapisal njen stari oče Janez Smrtnik. V začetku 20. stoletja je bil namreč vsak veliki kmet praviloma t...