Luka Dončić z vsako zmago dlje od Slovenije

Sezona, 78. po vrsti, v severnoameriški poklicni košarkarski ligi je v sklepni fazi. Po svetopisemsko povedano: veliko poklicanih, malo izbranih. Kar 30 ekip je začelo sezono, v lovu na naslov so ostali še štirje. Na vzhodu Boston in Indiana, na zahodu Minnesota in Dallas. Pol Slovenije te dni ne spi redno, saj se zbuja in spremlja prenose tekem Dallasa, ki je postal resna ekipa.

»Dokazali smo, da znamo v težkih razmerah ostati skupaj. Vedno govorimo o tem, da delamo skupaj, da delamo naprej s pozitivno energijo ne glede na okoliščine. Danes smo to potrdili,« je po četrti zmagi proti Oklahomi in napredovanju v finale zahodne konference poudaril vidno utrujeni Luka Dončić, ki je v prvem in drugem krogu končnice zbral 12 nastopov, igral po 42 minut na tekmo, dosegal pa po 27,3 točke, 9,7 skoka in 9,1 podaje.

Ameriška medijska mreža ESPN je objavila seznam 12 najboljših igralcev, ki so se po njenem mnenju najbolj izkazali v dosedanjih dveh krogih končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. Med izbranimi je tudi Luka Dončić, ki je v izboru zasedel peto mesto. Po statističnih količnikih so se pred Dončićem zvrstili še Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder) in Nikola Jokić (Denver Nuggets). ESPN je omenjeno razvrstitev opravil na podlagi meril, kot so merjenje učinkovitosti igralca v obrambi in napadu v primerjavi s povprečjem lige, prispevek k deležu skupnih zmag ekipe, prispevek k razliki v točkah in splošna učinkovitost igralčeve igre.

Nič več cirkus, ampak resna košarka

V prvih dveh krogih končnice je Luka na svoji koži, v rokah in nogah, izkusil moč čvrstih obramb. Če je redni del lige NBA bolj podoben cirkusu, se v končnici igra resna, tudi Evropi bližje, košarka, kjer prednjači obramba. To večkrat poudari tudi Zmago Sagadin. Ciniki, ki pozorno spremljajo NBA, bi dodali, da ne morejo sodniki napiskati toliko osebnih napak, kot jih tekmeci naredijo nad Dončićem, ki v tem delu končnice dobro kljubuje vsem pretepom, provokacijam in grobim prekrškom. Luka ima tudi srečo, da ima dokaj visok prag bolečine.

25-letni Ljubljančan je ključni mož Dallasa in Slovenije. FOTO: Usa Today Sports/Reuters

V četrtek ponoči – ko tole berete, rezultat že poznate – je Luka z Dallasom že odigral prvo tekmo z Minnesoto, ki je verjetno največje presenečenje končnice. V prvem kolu je pometla s Phoenixom, v drugem še z Denverjem, branilcem naslova prvaka. V igri Minnesote se vse vrti okoli trojca Anthony Edwards (branilec strelec, 22 let), Rudy Gobert (center, 31 let) in Karl-Anthony Towns (center, 28 let). Dončića ne bodo šparali, tepli ga bodo na vsakem koraku, v vsaki akciji.

Če se bo Luka po izjemno naporni sezoni odločil spočiti, bo treba to sprejeti in razumeti.

Kaj pa Slovenija?

Če iz tekme v tekmo v Sloveniji raste navdušenje nad Dallasom in Luko, pa premosorazmerno raste tudi skrb zaradi slovenske reprezentance. Med 2. in 7. julijem bo Slovenija v Grčiji na zadnjem kvalifikacijskem turnirju lovila vozovnico za olimpijske igre. Slovenija bo v Grčiji v predtekmovanju igrala s Hrvaško in Novo Zelandijo, temu sledijo izločilni boji in upajmo, da še finale, ki bo 7. julija.

Kdaj proti Minnesoti Prva tekma finala Zahoda je bila na sporedu v četrtek zjutraj. Druga tekma bo v soboto, 25. 5., ob 2.30. Prvi dve tekmi bosta v Minnesoti, potem se serija seli v Dallas (27. 5. ob 2.00 in 29. 5. ob 2.30). Morebitna 5. tekma bo 31. 5. v Minnesoti (ob 2.30), šesta spet v Dallasu (2. 6. ob 2.30), sedma pa 4. 6. ob 2.30 v Minnesoti.

Če bo serija proti Minnesoti trajala sedem tekem, se bo sklenila šele 4. junija. Ker ne bi bilo presenečenje, da Dallas seže tudi do finala, lahko Luko čaka še sedem tekem. Drugače povedano: v mesecu dni bi Dončić moral po najbolj napornem scenariju odigrati še 14 tekem, finale pa bi se sklenil 23. junija. Deset dni za tem pa že prva tekma na kvalifikacijah za Grčijo.

Igranje za Slovenijo za Luko ni bilo nikoli sporno, v reprezentanci uživa, se počuti dobro, predvsem pa ima ogromno motivacijo. Tudi zato, ker se je Sloveniji leta 2021 tako nesrečno iz rok izmuznila bronasta kolajna na olimpijskih igrah v Tokiu. Je pa vprašanje, kaj bo po takih nadčloveških naporih še zmogel odigrati. Tudi Luka je samo človek. Zato nismo daleč od resnice, če zapišemo: z vsakim dnem več v ZDA je dlje od Slovenije. Če se bo Dončić po izjemno naporni sezoni odločil, da počiva, bo treba to sprejeti in razumeti.