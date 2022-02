Lovska različica namizne igre monopoli

Na Lovski zvezi Slovenije (LZS), kjer vsako leto izdajo koledar s fotografijami najboljših slovenskih fotografov, so nedavno pripravili še eno praznično darilo za najširši krog. Komisija Mladi in lovstvo je namreč razvila večplastno namizno igro, imenovano ravnovesje v naravi.

Tako kot že znani igri s kartami črni Peter in spomin s podobami naših divjih živali je ravnovesje v naravi izjemno primerna za krajšanje dolgih zimskih večerov. Nekoliko je podobna monopoliju. Za LZS jo je v sklopu omenjene komisije zasnoval zunanji avtor, lovsko podobo pa ji je dal slikar in oblikovalec Igor Pičulin.

Če sta igri črni Peter in spomin dokaj enostavni, pa ravnovesje v naravi sledi smernicam razvoja modernih namiznih iger. Raven igranja je namreč mogoče spremeniti. Najmlajši (ti naj bodo stari vsaj šest let) igrajo na osnovni ravni, starejši pa si lahko posamezne pogoje zelo spremenijo in naredijo igro miselno ter taktično bistveno zahtevnejšo. Pomembno je tudi, da lahko služi kot didaktični pripomoček. Pri tem je v ospredju lovčevo znanje, saj mora znati razložiti povezave med našimi ukrepi ter odzivom okolja in živali.

Štirje plenilci

Temelji na dejstvu, da so v naravi rastline in živali zelo povezane. Prve omogočajo hrano rastlinojedcem, živali pa rastlinam omogočajo prenos semen na dolge razdalje. Tu so še plenilci, ki plenijo druge živali. Na vse pa delujejo vplivi nežive narave in človeka.

Prav preplet teh odnosov lahko spoznamo v igri. Igralci se poučijo tudi o pomenu ohranjenosti narave, ker nekatere živali ne morejo preživeti v okolju, ki ga človek spreminja, saj se človeka bojijo. Druge se nanj navadijo in prilagodijo. Kazalnik ohranjene narave so ravno plenilci, ki so krona prehranskega spleta. V igri so to šakal, medved, ris in volk. Z znanjem o rastlinah in živalih, srečo pri kocki in pravilno izbiro poti mora igralec zbrati vse pogoje za obstoj svojega izbranega plenilca. Igra temelji na štirih plenilcih, čeprav vemo, da si niso enakovredni. Je pa za preživetje vseh zelo pomembno okolje, ki jih obdaja. V igro je nemogoče prenesti povsem realne povezave. Ker želijo z njo spodbuditi tudi poznavanje domačega okolja, nastanejo ob tem nove omejitve (na primer v afriškem okolju bi bilo lažje najti več vrst pravih plenilcev).

Z igro so v LZS želeli zapolniti vrzel v gradivu za mlade. Plakatom, zgibankam, knjižicam in kartam so dodali namizno igro, ki je sicer malce večja in je ne nosiš v žepu, je pa pravšnja za na polico lovske sobe, koče ali stanovanja. Izšla je v nakladi 1000 izvodov, 700 je prodajnih. V primeru velikega povpraševanja je seveda možen ponatis vseh treh omenjenih iger.