Letošnji Schatzi parti bo noro doživetje za ljubitelje slovenske glasbe, obljubljajo Fehtarji

Blaž Jenkole, Matic Plevel, Domen Kovač in Samo Kališnik, ki na glasbeni sceni zadnja tri leta nastopajo kot Fehtarji, so znova poskrbeli za novi odlični fehtarski priredbi. Tokrat so se odločili za priredbo pesmi iz leta 1996 Vrtnar, ki jo je v originalu izvajal glasbenik Saša Dragaš oziroma Sasha, ter priredbo valčka z naslovom Lažem ti ljubica, ki je last Modrijanov.

Spomnimo, da se je vse začelo s priredbami. Prvo so javnosti predstavili junija 2020, šlo je za skladbo Najboljši sem, ki so jo v originalu izvajali Slapovi. Od bolj znanih so priredili še pesem Magnifica Gospod, težko sem ponižen, priredili pa so tudi valček Dišali so tvoji lasje, ki so ga pred leti posneli člani Brkinskega tria; z enim od članov tedanjega Brkinskega tria Matjažem Pereničem ga bodo izvedli tudi v silvestrskem programu na Televiziji Slovenija. Pa seveda eno najbolj uspešnih priredb, ki jo dobro poznajo tudi v sosednji Avstriji, Fehtarji pa so jo posneli decembra lani; gre za mega uspešnico Schatzi, ki velja za nekakšno himno smučišč in drugih gorskih zabavišč.

Noro doživetje

In prav po tej uspešnici so Fehtarji poimenovali letošnji Schatzi parti, ki ga prirejajo 22. decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. To bo, pravijo fantje, še eno noro doživetje za vse ljubitelje kakovostne slovenske glasbe in dobre zabave. Schatzi parti bodo zaznamovali največje praznične in apres-ski uspešnice in številni gostje, ki bodo zagotovo razveselili vse prisotne.

Lani so s harmoniko osvojili Kongresni trg v Ljubljani. FOTO: arhiv ansambla

»Noreli bomo na Schatzija, cikcakali po plesišču, obuli pancerje, si pošiljali poljube, prižgali lučke in si objeti voščili polnoč s Silvestrskim poljubom. Čaka nas torej prava alpska žur romantika,« napovedujejo Fehtarji, ki so narodnozabavno glasbo brez dvoma spremenili v pravi rock'n'roll s harmoniko, njihov krog poslušalcev pa je vedno večji. Polnijo prizorišča in podirajo rekorde.

V glasbi sta zagotovo najbolj pomembni iskrenost in pristnost.

»V glasbi sta zagotovo najbolj pomembni iskrenost in pristnost. Fehtarji smo nastali spontano in s srčnim namenom, z istim namenom tudi vztrajamo. Publika čuti, da se na odru zabavamo, da pridemo z veseljem, in to je bil naš prvotni cilj,« še pravijo Samo, Matic, Blaž in Domen. In dodajajo, da tako kot je spontano nastala skupina, so se spontano zgodili nekateri njihovi največji projekti, denimo Trahtar drive in Gojzar tanc, Helouvin in zdaj še Schatzi parti. Vse tematsko obarvane koncerte spremlja kakovostno izvedena glasba z razširjeno zasedbo, gosti, svetlobnimi in drugimi učinki. In, kar je najpomembnejše, koncerti se vedno spremenijo v pravo doživetje.