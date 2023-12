Legendarni Oto Pestner in mlada Saša Lešnjek sta združila moči in posnela praznično pesem

V prazničnem mesecu sta moči združila legendarni pevec slovenske glasbe Oto Pestner in mlada pevka Saša Lešnjek in skupaj posnela pesem Najin božič. Lešnjekovo je k sodelovanju povabil sam Pestner, kar je seveda velik poklon za mlado pevko. Moči pa sta združila v praznični skladbi, ki nas opominja na poslanstvo božično-novoletnih praznikov – na ljubezen, medsebojno razumevanje, hvaležnost.

Legendarni pevec je ravno zdaj izdal tudi dvojni album z naslovom To je življenje. FOTO: osebni arhiv

Sicer pa Pestner ravno v teh dneh izdaja tudi dvojni studijski album, ki je prvotno nastal v nemškem jeziku – uspešni glasbenik je v celotni karieri izdal več kot 45 studijskih solo ​albumov, prvega je posnel davnega leta 1972. »Veseli me, da sem po dolgem času spet izdal nov solo projekt – dvojni album z naslovom To je življenje. Ker je bila prvotna zasnova te ideje album v nemškem jeziku, so bile pesmi najprej posnete v nemščini in potem prevedene v slovenski jezik. Upam, da bodo poslušalci ob tem albumu začutili tudi prihajajočega duha božiča in novega leta,« ob tem pravi Oto Pestner, sicer znan po avtorsko dovršenih skladbah, ki jih pogosto in rad zapoje v duetih. Zato je tudi na novem albumu To je življenje kar več pesmi, ki jih je posnel v duetu, in sicer z Matejem Hribernikom, Teyo, Sašo Korun in seveda tudi Alpskim kvintetom. Skladbe, ki jo je posnel s Sašo, ni na albumu, a naznanja težko pričakovane praznike.

Oto Pestner in Saša Lešnjek sta izdala pesem Najin božič. FOTO: osebni arhiv

»S Sašo sva na enem od srečanj sklenila, da skupaj posnameva nekaj novega. Album je bil takrat že v zaključni fazi, zato je ta pesem postala singel. Saša je pripravila besedilo, jaz pa glasbo in priredbo,« še pove Oto, ki seveda upa, da bo njuna pesem všeč vsem ljudem. Na novi album pa je Oto uvrstil dvanajst pesmi: naslovno To je življenje, Daj mi poljub, Vso ljubezen od srca poklanjam ti, Zakaj si mi všeč, Kam ta svet se vrti, Kranjsko dekle, Reci ja, pa čeprav misliš ne, Zbudi se naša lepotica, Prav nihče ni brez napake, Planet zdravja, Laži in Ne vrzi kamen vanj.